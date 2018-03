El jugador de la escuadra de felina convivió con una familia aficionada al equipo

El equipo mexicano de fútbol, Tigres de la UANL, se ha caracterizado en los últimos años por ser un cuadro que trata de generar vínculos importantes con la afición y de verdad lo hacen que por eso cada 15 días llena el Estadio Universitario hasta las lámparas sin importar el momento por el que pase el equipo o las condiciones climatológicas del momento.

El amor que los aficionados sienten por la escuadra felina es muy grande y no lo dejan de demostrar en ningún momento y ahora gracias a las redes sociales al equipo le llegan gran cantidad de mensajes de apoyo.

Es por eso que el jugador felino Enner Valencia, delantero universitario, visitó la casa de la Familia González a la que les llevó el trofeo del Apertura 2017, el cual levantaron después de derrotar a Rayados de Monterrey en la primer Final Regia de la historia

Enner Valencia y el gran detalle con una familia aficionada a Tigres

El ecuatoriano platicó cómo fue que decidió cobrar la pena máxima a lo ‘panenka’ en la final ante Rayados, lo cual no se había atrevido a hacer hasta la gran final.

"Lo tenía pensado tres, cuatro partidos atrás, pero tuve la oportunidad de hacerlo contra Toluca y no me atreví, otro penal contra América, en casa pateé contra Necaxa, lo iba a tirar así y no me atreví, pero en casa en la final dije ''esta es la oportunidad, en una final' y qué bueno que salió bien, porque donde el arquero se quede parado, no”, platicó el ecuatoriano.

Asimismo, Joel González platicó cómo fue que comenzó a comprar los bonos para asistir cada 15 días al Estadio Universitario para ver a sus Tigres, actividad que realiza desde el año 2000.

"Es muy bueno que se den el tiempo de estar con los aficionados, gracias a Enner por dedicarle su tiempo”, comentó el jefe de familia.

Enner Valencia no es el único jugador Tigre que hace un acto de este tipo, ya que tiempo atrás el propio icono del equipo, el francés André Pierre Gignac lo hizo.

Gignac convive con aficionado Rayado víctima de tiroteo en escuela de Monterrey. El francés, André Pierre Gignac, delantero de los Tigres de la UANL, demostró una vez la clase de ser humano y deportista que es no solo dentro de la cancha.

En esta ocasión tuvo la oportunidad de convivir con una de las víctimas de la balacera que tuvo lugar en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey en enero pasado.

André-Pierre con El Niño que balearon. pic.twitter.com/0F224xRr6z — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) 21 de noviembre de 2017

Gignac posó con Fernando y su familia, quienes fueron invitados por Rayados para presenciar la edición 113 del Clásico Regio, el cual se quedó en manos de los dirigidos de Antonio Mohamed.

Fue el pasado 18 de enero de 2017 cuando un alumno del Colegio Americano del Noreste disparó contra su maestra y compañeros, donde Luis Fernando fue herido en la cabeza, situación que lo mantuvo más de dos meses en el hospital, hasta que los doctores determinaron que podía regresar a su casa.