Encuentran muerto a integrante de vóley Vinicius Noronha

El atleta brasileño de nombre Vinicius Noronha Da Silva, que pertenecía al Club Voleibol Teruel de la Superliga española, fue hallado sin vida en su domicilio esta mañana, de acuerdo a la confirmación a EFE por parte del presidente de la entidad turolense, Carlos Ranera.

Vinicius Noronha, de 26 años, tenía cita esta mañana a lado del resto del equipo para trasladarse a la localidad turolense de Alcañiz, donde iba a jugar el primer duelo de pretemporada frente al conjunto castellonense del L'Illa Grau.

También te puede interesar: Murió atleta que tuvo participación en el Maratón de Medellín 2018

Frente a su tardanza en asistir, integrantes del equipo se trasladaron hasta su casa donde lo hallaron muerto. El jugador sudamericano militaba en el equipo naranja desde el año 2015 y una vez terminada la anterior campaña hizo renovación con el club de la ciudad mudéjar.

Encuentran muerto a integrante de vóley Vinicius Noronha

Vinicius Noronha se ganó ser elegido el mejor jugador de la Superliga pasada en su posición, la de líbero.

"No sabemos nada. Se lo han encontrado muerto en la cama y el fallecimiento ha ocurrido durante la noche", ha aclarado Carlos Ranera, quien se vio destrozado por la pérdida del jugador.

Encuentran muerto a integrante de vóley Vinicius Noronha

Ninguna señal para preocuparse

De igual manera el presidente ha señalado que Noronha había superado las pruebas de esfuerzo que se aplican al plantel previo al inicio de pretemporada y que en éstas no se había encontrado nada para preocuparse.

"Ahora estamos a expensas de la autopsia, de hablar con el consulado de Brasil y con su familia", ha agregado el dirigente del conjunto turolense, la cual se realizará mañana en el Hospital San José de esa ciudad, de acuerdo a información de la Delegación del Gobierno de Aragón, región compuesta por las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Tu sonrisa es eterna. Tu hueco irremplazable.



Descansa en paz amigo ⭐️ pic.twitter.com/q5IG7BQcfZ — Club Voleibol Teruel (@CVTeruel) 17 de septiembre de 2018

Carlos Carreño, ex coach del CV Teruel y responsable de contratar al joven en 2014 aseguró que aún no puede creerlo: "Me comentaron que el autobús en el que ya estaban sus compañeros tenía prevista la salida a las nueve. Como no aparecía, fueron a buscarle, y se lo encontraron muerto", narró.

El actual entrenador del Chenois de Suiza, declaró que continuó en contacto con él pese a haber sido despedido en 2016 del conjunto español. "Vinicius procedía de una familia bastante humilde y quería probar en Europa porque no había jugado en equipos de primer nivel en Brasil. Llegó con un sueldo normalito pero fue mejorando y estaba supercontento. Sabía lo mucho que había dejado en su país y que le merecía la pena luchar", finalizó.