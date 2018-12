“En el VAR no nos hacemos ‘patos’”: Brizio le responde al “Piojo” Herrera.

El presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, Arturo Brizio, aseguró que el trabajo de los árbitros del VAR es muy serio, contra lo que dijo el “Piojo” Herrera al finalizar el juego de cuartos de final de la Liga MX contra el Toluca.

“En el VAR no nos hacemos patos. Insisto que el VAR no le va a arbitrar al central. No estamos jugando videojuegos. Es un tema muy profesional y bien estudiado en el que trabajamos todo el año. Es la cantaleta de siempre de descalificar lo que pasa afuera. No hablo solo de Miguel, yo respeto mucho a los técnicos y directivos, no estoy yo para pedirles cuentas. Es una cantaleta de descalificar al VAR y arbitraje y no me parece que sea adecuado”, apuntó Arturo Brizio.

Arturo Brizio defendió de las críticas el trabajo de los árbitros encargados del VAR.

Arturo Brizio dijo que no pedirá ninguna sanción contra el “Piojo” Herrera por sus declaraciones, ya que es un tema más de la Comisión Disciplinaria y no tanto de la de Arbitraje, por lo que no puede exigir nada.

Brizio defendió también el trabajo de los centrales diciendo que han desarrollado un buen trabajo en los primeros choques de la Liguilla.

“Me parece que hacen trabajos muy interesantes con detalles. Lo de Marco Antonio Ortiz fue de problemas de comunicación y lamentablemente se fractura (en el Toluca-América). El partido estaba bravísimo para Adonaí Escobedo que hace un trabajo bastante bueno. Le piden penal de Paul Aguilar, pero a mi parecer no es. Fue mano, pero no deliberada. Los partidos con la intensidad que se jugaron, me parece que los árbitros salieron bien librados”, señaló.

Hizo incapié en que el VAR no va a sustituir al criterio arbitral, no es para utilizar en cualquier jugada polémica y eso parece que no se ha entendido a en su totalidad por los clubes, jugadores y técnicos.