En el Real Madrid, James “estaba desesperado por jugar”, afirma Ancelotti

En su paso por el Real Madrid, James Rodríguez no fue capaz de encontrar su máximo nivel, ni siquiera después de seis años con el equipo. Pero esta etapa parece haber quedado atrás para el colombiano.

El ex técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, declaró que James estaba “desesperado por jugar” en su anterior equipo, pero finalmente ha encontrado “el lugar adecuado” en el Everton.

James llegó al Real Madrid procedente del Mónaco, en un trato por 63 millones de libras esterlinas, luego de ser pieza clave para que la selección colombiana llegara a la etapa de cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

El entonces joven mediocampista sorprendió al mundo ganándose inclusive la Bota de Oro. Lo tenía todo, su futuro era prometedor y el Madrid lo quería en sus filas.

Sin embargo, nunca logró estar a la altura del potencial que mostró en el escenario internacional, a pesar de ganar dos títulos de La Liga y dos coronas de la Champions League.

El regreso al Madrid de Zidane

James anotó 37 goles en 125 partidos con el Madrid en total, pero se encontró al margen de la acción cuando regresó al club en 2019, luego de una cesión de dos años en el Bayern de Múnich.

Zinedine Zidane solo concedió a James ocho apariciones en La Liga la temporada pasada, y sancionó felizmente su salida cuando el Everton lo llamó en septiembre.

Los Toffees ficharon a James por 22 millones de libras esterlinas (24 millones de euros / 29 millones de dólares), lo que hasta ahora ha demostrado ser una tarifa de ganga, ya que la ex estrella del Mónaco contribuyó con tres goles y tres asistencias en sus primeras siete salidas a la Premier League con el club.

James firmó un contrato por tres años en el Everton, y la Premier es la tercera liga europea de su carrera.

Ancelotti, quien era director técnico del Madrid cuando el internacional de Colombia se mudó al Bernabéu, cree que es un jugador que ha luchado por la consistencia a lo largo de los años y que finalmente ha llegado al destino perfecto para que brille su talento.

"En primer lugar, quería encontrar un club en el que pudiera jugar con más frecuencia en comparación con el Real Madrid", dijo el entrenador del Everton a NBC Sports.

"Tuvo momentos en el Real Madrid en los que no jugaba mucho. Quería un nuevo desafío, estaba desesperado por jugar, y creo que encontró el lugar adecuado, porque él me conoce, yo lo conozco ... El club quiere mejorar, el club tiene un gran proyecto.

"Creo que encontró el lugar adecuado para mostrar su calidad y, por supuesto, el jugador es muy, muy talentoso; no falla un pase, no falla un control, no falla un tiro. No juega fútbol complicado, juega sencillo", concluyó Ancelotti.

Recomendación:Real Madrid: Todo lo que tienes que saber del famoso equipo español de fútbol

Sin duda el Real Madrid fue una experiencia por la que James tenía que pasar, pues por años fue compañero de Cristiano Ronaldo y de otros jugadores en la cima del fútbol mundial que de alguna manera debieron convertirlo en el jugador que es.