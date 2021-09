En el GP de México podrían solicitar prueba PCR o comprobante de vacunación

Los organizadores del Gran Premio de México aún están por definir si solicitarán el comprobante de vacunación o una prueba PCR negativa a los aficionados que asistan a este evento de la máxima categoría del automovilismo, el cual está programado en la primera semana de noviembre.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, destacó que en la Formula Uno y otros eventos masivos de carácter deportivo, serán los organizadores los que determinen qué medidas implementar a fin de hacerlos más seguros, sin dejar de lado las medidas sanitarias básicas.

¿Solicitarán prueba PCR o vacuna en el GP de México?

En noviembre se realizará el GP de México en la CDMX.

Mencionó que, hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México no contempla que el comprobante de vacunación y/o la prueba PCR negativa sea un requisito para los eventos masivos deportivos, por lo que la responsabilidad caerá en los organizadores, de poner esa medida como un control de ingreso.

“Como autoridad no lo tenemos contemplado como un requisito y no hemos hecho nada en la pandemia que involucra una obligación. Evidentemente me gustaría que el mayor número de personas, a la hora que van a un evento como estos, vaya vacunado, que si tuvo ciertos síntomas evite ir, pero nosotros vamos a poner lineamientos básicos y esto va a depender de cada uno de estos eventos poner controles más estrictos”, explicó el director de Gobierno Digital de la Ciudad de México.

Sobre la posibilidad de contar con el 100 por ciento del aforo en los tres días que dura el Gran Premio de México, Eduardo Clark comentó que evitan adelantar escenarios y sólo trabajan “sobre supuestos”, esperando que la situación se mantenga con una tendencia a la baja y positiva para la salud de todos los habitantes de la Ciudad de México.

“No sabemos lo que en dos semanas adelante pueda pasar, todos creemos que con la vacunación el número de contagios va a bajar y vamos a planear bajo el supuesto de que vamos a poder abrir, con el aforo máximo posible de personas, vamos a ir viendo las previsiones, cómo cambian de un día para otros. Esto lo saben muy bien los organizadores y están atentos”, explicó Eduardo Clark.

