¡En duda! Lewis Hamilton y su renovación con Mercedes

El piloto británico acaba contrato con Mercedes AMG F1 a finales de la próxima temporada, aunque el deseo de Lewis Hamilton es continuar con el equipo alemán, por lo que ya han empezado las conversaciones para renovar su contrato al menos hasta 2021, año en el que se estrenarán las nuevas regulaciones.

El inglés reconoce que no es muy cómodo para él tener que negociar estas cosas: "Es como si acabara de firmar este contrato y ya tengo que hablar sobre el próximo, lo cual puede ser bastante frustrante porque es un momento estresante cuando tienes que entrar al ring y tener un conversación intensa sobre términos contractuales y ese tipo de cosas".

El campeón del Gran Premio de México

Negociar con Mercedes es más sencillo para Hamilton.

De todas formas, Hamilton cree que es bueno para esto: "Pero estoy acostumbrado a eso, me gusta pensar que soy un buen negociador. Lo peor es la confrontación, porque siempre quieres tratar de entender todo, siempre quieres ver qué puedes sacar de más y cómo puedes mejorar las cosas".

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Negociar con Mercedes es más sencillo para Hamilton: "Cuando estás en un equipo durante tanto tiempo y, he estado con Mercedes durante mucho tiempo, estas no son solo conversaciones. Esperamos tan pronto como podamos decidir continuar juntos, aunque todos los pequeños detalles pueden tomar tiempo".

Te puede interesar: Brasil remonta y se verá las caras con México en la gran final Sub-17

El piloto británico acaba contrato con Mercedes AMG F1 a finales de la próxima temporada.

El británico reconoce que estas negociaciones podrían llevar un tiempo: "Desde que tenía 13 años, Mercedes siempre ha respetado nuestro compromiso y viceversa. Entonces tienes que planear un poco de tiempo para pensar: ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Qué más esperamos? Al final, estamos hablando del futuro, por lo que puede llevar mucho tiempo".

Por último, Lewis Hamilton también afirma que no quiere tener prisa y que está bastante tranquilo respecto a sus opciones de futuro: "Simplemente no es apresurar las cosas, no me gusta apresurar las cosas".

Únete a nosotros en Instagram