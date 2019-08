En duda Ezekiel Elliott para el arranque de Temporada con los Vaqueros

Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de los Dallas Cowboys, confió en que se llegará a un acuerdo con el corredor Ezekiel Elliott, èsto antes de que el equipo debut en contra los Gigantes de Nueva York en la apertura de la temporada regular pactada el próximo 8 de septiembre.

"Las cosas suceden muy rápido", dijo Jones en 105.3 The Fan en Dallas. "A veces, en cuestión de horas. No creo que estemos cerca porque no hay mucha actividad".

Durante casi tres semanas, los Cowboys han tenido una oferta sobre la mesa que convertiría a Elliott en el segundo corredor mejor pagado, por debajo de los $13,125 millones de dólares de Le'Veon Bell de los Jets de Nueva York, y el promedio de $14.,375 millones de Todd Gurley II con Los Angeles Rams. Sin embargo, aún se desconoce la estructura y el dinero exacto que están ofreciendo los vaqueros por los servicios de Elliott.

El vicepresidente de Dallas, aseguró que no establecerían el mercado en ninguno de sus contratos para Elliott, Dak Prescott y Amari Cooper, pero ofreció una definición de lo que ése término significa para la organización.

"Creo que la configuración del mercado para mí sería como un acuerdo de Thomas en Nueva Orleans", dijo Jones sobre el contrato firmado por el receptor de los Saints, Mike Thomas. El receptor mejor pagado es ($ 18 millones) y de repente es casi ($ 20 millones). Para mí, estás cambiando el mercado cuando haces algo así. Simplemente no podemos ir a un punto como ése", detalló Jones.

Cabe recordar que la ausencia de de Elliott es de 28 días y aún sigue el conteo; el jugador enfrenta multas de $1.12 millones de dólares y la posibilidad de tener que pagar $1.02 millones por firmar dinero extra, aunque las sanciones son a discreción del equipo.

