En dos semanas se dará a conocer el nuevo equipo de Fernando Torres

Fernando Torres deberá definir su futuro y en dos semanas anunciará el nuevo equipo para el que militará, así lo dio a conocer el padre del futbolista durante un evento organizado en el Comité Olímpico Español (COE).

"No sé dónde acabará, pero seguro que no será en Europa, será bien lejos. No se sabe todavía, eso lo dirá en poco tiempo, dos semanas seguramente", indicó su padre.