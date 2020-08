En Chivas es MEJOR la ‘Chofis’ López que Víctor Guzmán: Jesús Molina.

El mediocampista Víctor el ‘Pocho’ Guzmán volvió a las canchas con el Pachuca en el duelo de la Jornada 6 del Guardianes 2020 de la Liga MX, luego de una sanción por un doping positivo y en la fecha siete se podrá ver las caras con los futbolistas que pudieron ser sus compañeros en Chivas; pero que por lo citado anteriormente tuvo que volver al cuadro Tuzo y ante ello el mediocampista y capitán del Rebaño Sagrado, Jesús Molina, sentenció que la ‘Chofis’ López es mejor que el jugador del cuadro hidalguense.

"Me da mucho gusto que regrese, es un gran jugador lo poco que lo conocí me pareció gran persona, alguien humilde que trabaja día a día, me da gusto que esté de vuelta”.