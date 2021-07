Empleado de Red Bull es despedido por hacer comentarios racistas

Durante las últimas horas, trascendió que un empleado Red Bull ha sido expulsado de forma inmediata del equipo de la Fórmula 1, luego de que realizó comentarios racistas durante esta semana. Según reveló Sky Sports.

Todo indica que el empleado no era un miembro del equipo de pista conocido públicamente, además de que no se ha determinado si los comentarios eran hacia Lewis Hamilton, o no, tras la trifulca de hace 10 días en el GP de Silverstone.

Sin embargo, dicho medio logró establecer que la expulsión del equipo de Red Bull se ha debido a una serie de mensajes de WhatsApp que contienen lenguaje racista y abuso, de los cuales, algunos fueron publicados en las redes sociales.

El empleado de Red Bull fue despedido

Lewis Hamilton

"Como se reconoció públicamente la semana pasada, condenamos el abuso racista de cualquier tipo y tenemos una política de tolerancia cero con el comportamiento racista dentro de nuestra organización", dijo un portavoz de Red Bull a motorsport.

Mercedes, junto con la F1, la FIA y varios equipos que luego se adhirieron, se mostraron unánimemente en contra del aluvión de insultos racistas contra Lewis Hamilton tras lo ocurrido en la curva de Copse.

Y entre ellos, la propia escudería, que hizo un alto verbal en su escalada de descalificaciones hacia el campeón para declarar que el hombre ya había sido despedido. "La persona en cuestión ya no es un empleado de Red Bull Racing".

Red Bull condena los actos racistas

La escudería Red Bull condenó los hechos.

"Si bien podemos ser feroces rivales en la pista, todos estamos unidos contra el racismo. Condenamos el abuso racista de cualquier tipo hacia nuestro equipo, nuestros competidores y nuestros aficionados".

Ante la noticia del empelado de Red Bull, el propio Hamilton fue cuestionado ayer sobre el asunto en rueda de prensa, en donde el Campeón de la F1 declaró: "Ya no me sorprende nada, estoy acostumbrado y muestra el largo camino que aún queda por recorrer".

