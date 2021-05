Emily Cinnamon Álvarez es confundida con la ex pareja de su papá, Canelo Álvarez

Emily Cinnamon Álvarez, hija mayor del boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez fue confundida por los internautas con una de las ex parejas del pugilista, después de que se hiciera viral una foto donde aparece Canelo en su boda con Fernanda Gómez y están posando junto a sus hijos y sobrinos.

La publicación que se viralizó decía: “El Canelo Álvarez posando con su ex, madre de sus hijos y su actual esposa y tu por un "me encanta" te andas muriendo tóxica”, pero en realidad la bella joven del vestido rosa no es una de las ex parejas del boxeador, sino su primogénita de tan sólo 13 años de edad.

Los niños del lado izquierdo de la imagen son los sobrinos del Canelo, mientras que los del lado derecho son sus hijos: Emily Cinnamon Álvarez, María Fernanda y Saúl Adiel/Foto: Facebook

Además, de los menores que aparecen en la imagen, sólo tres son sus hijos del Canelo: Emily Cinnamon, María Fernanda y Saúl Adiel, los otros dos pequeños en realidad son sus sobrinos. Y es que como te hemos informado en La Verdad Noticias, el campeón del boxeo es papá de cuatro niños, todos de diferentes mujeres.

Sin embargo, su segunda hija, Mía Ener, posiblemente no asistió a la boda de su famoso papá para seguir conservando su vida privada, ya que es la única de los hijos de Álvarez que sólamente ha aparecido en una ocasión en las redes sociales del deportista.

Emily Cinnamon Álvarez y su mamá

La mamá de Emily es Karen Beltrán, quien fue la novia de juventud del Canelo/Foto: Revista Caras

Emily Cinnamon Álvarez ha aparecido públicamente con su mamá, Karen Beltrán en muy pocas ocasiones. Karen fue la novia de Canelo cuando ellos eran unos adolescentes y tuvieron a Emily cuando el boxeador tenía sólo 17 años.

Ahora que es uno de los deportistas más adinerados de México, Saúl disfruta de darle los mejores lujos a su primogénita y la presume en sus redes sociales, donde los internautas han visto que la chica cada vez más va cambiando y se está convirtiendo una hermosa señorita.

Aunque Beltrán está alejada del espectáculo, su hija poco a poco está ganando popularidad entre los internautas. Además, se nota que la adolescente disfruta de pasar tiempo con sus hermanastros y la nueva esposa de su padre, la empresaria e influencer Fernanda Gómez.

Las ex parejas del Canelo Álvarez

Saúl Álvarez tuvo romances con hermosas mujeres, algunas conocidas en el espectáculo/Foto: Milenio

Las ex parejas del Canelo Álvarez han sido mujeres muy hermosas, algunas pertenecen a la farándula y otras no son conocidas. El boxeador tuvo cuatro hijos con cuatro de ellas, pero la que logró casarse con él fue Fernanda, mamá de su tercera hija, María Fernanda.

Saúl tuvo un romance con la conductora Marisol González, la modelo Shannon de Lima, la actriz Kate del Castillo y la conductora Cynthia Rodríguez, aunque estas últimas dos nunca fueron oficialmente sus parejas, ya que ellas aseguraron que sólo tuvieron una amistad con el pugilista de Jalisco.

Mientras que de las mamás de sus hijos, sólo Gómez es la que es una figura pública. Emily Cinnamon Álvarez es hija de Karen Beltrán, como te mencionamos. Mientras que Mía Ener tiene como mamá a Valeria Quiroz, quien se dice que fue amante del Canelo cuando él mantenía un noviazgo con Marisol González.

Y su único hijo varón, Saúl Adiel, lo tuvo con la empresaria Nelda Sepúlveda. El niño es sólo 9 meses menor que su media hermana María Fernanda, ya que el boxeador mantuvo un amorío con Nelda mientras Fernanda Gómez aún estaba embarazada.

