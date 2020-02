Emiliano Sala es recordado por su amigo tras un año de su trágico accidente

Luego que el futbolista argentino Emiliano Sala, quien se había convertido en la compra más cara de la historia del club Cardiff City por diecisiete millones de euros al Nantes de Francia y que falleciera en un trágico accidente en un avión, a un año de su muerte es recordado por su mejor amigo de la infancia.

“Los que conocíamos a Emi, sabíamos que el Emi de verdad tenía, era una fuerza de voluntad extraordinaria. No era sólo el Sala futbolista. Estuvo en el Benfica y en Mallorca y no se quedó, tuvo que regresar para jugar en un equipo del pueblo, todos hubieran desistido, pero él no, siguió hasta conseguir su objetivo”, comentó Martín Molteni uno de los mejores amigos de Emiliano Sala.

Emiliano Sala dejó un profundo vacío en su amigo Martín Molteni quien lo recordó tras su fatídico accidente

Destacó que la muerte del futbolista argentino no debió de suceder y se pudo evitar si alguien hubiese conocido sobre las condiciones en las que se encontraba la aeronave y el clima de ese fatídico 21 de enero del año pasado.

“Claramente debería haber habido alguien que dijera: ‘Así en estas condiciones no se puede viajar’. Tendría que haber habido una orden que dijera que ese avión no podía viajar con el clima así. ¿Por qué lo dejaron salir?”, dijo Molteni.

Emiliano Sala luego de ser traspasado al Cardiff City por el Nantes faleccio en un fatal accidente

Cabe recordar que Emiliano Sala, había sido traspasado dos días antes de la tragedia por el Nantes al Cardiff por 17 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del club galés. El lunes 21 de enero de 2019, tras despedirse de sus compañeros y de todo el Nantes, el atacante argentino inició el viaje rumbo a Cardiff para incorporarse a su nuevo equipo. La avioneta en que volaba junto al piloto David Ibbotson se hundió en el Canal de la Mancha.

���� La rage de vaincre : les 42 buts d'Emiliano en championnat avec le FC Nantes. pic.twitter.com/lFYwNtT3gR — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Continúa la disputa entre el Nantes y el Cardiff City

Y tras la muerte del futbolista ambos equipo se encuentra peleando 6 millones de euros por el traspaso del delantero argentino. Este lunes El Cardiff entregó las alegaciones de su recurso al Tribunal de Arbitraje para el Deporte (TAS) en relación con el caso Sala, ya que la FIFA decidió en septiembre del año pasado que el club galés debía pagar al Nantes el primer plazo, 6 millones de euros, de los 17 del traspaso del delantero argentino, fallecido en accidente aéreo.

