Embajador de Qatar 2022 dice que 'sacaron sus palabras de contexto’

La elección de Qatar como sede del Mundial de 2022 siempre ha estado rodeada de polémica por tratarse de un país en el que no se respetan los derechos humanos y en el que minorías como las mujeres o los homosexuales se encuentran discriminadas.

Además, algunas declaraciones que llegan desde el estado del golfo Pérsico no ayudan a calmar los ánimos, como las que realizaba Khalid Salman, embajador del torneo, en la cadena alemana ZDF. Ante el lío que se ha generado, ha tenido que recular tirando de un clásico: que sus palabras se sacaron de contexto.

Salman, quien además de embajador de Qatar 2022 es exfutbolista, dijo que la homosexualidad “daña la mente” y que los que acudan a presenciar el Mundial “deben aceptar nuestras reglas”.

“Tendrán que aceptar nuestras reglas. La homosexualidad es haram. ¿Sabes lo que significa haram?”, le comentó al entrevistador. “No soy un musulmán escrito, pero haram es herida mental”.

En tal jardín se estaba metiendo que un responsable de prensa de Qatar 2022 cortó inmediatamente la entrevista, pero el daño ya estaba hecho. Las declaraciones han creado una gran polémica especialmente en Alemania, donde se emitió la entrevista. Su ministra del Interior, Nancy Faeser, las calificó de “horribles”.

Condena mundial

Khalid Salman, embajador del torneo.

Además, organizaciones LGTBI de todo el mundo han manifestado su repulsa e incluso desde el mundo del fútbol también se han criticado estas palabras. El presidente de la Federación de Alemania, Bernd Neuendorf, dijo que estaba “asombrado” por los comentarios de Salman y el más duro fue el internacional germano y jugador del Bayern de Múnich Leon Goretzka. “Es muy opresivo. Esta es la imagen de un hombre que viene de otro milenio”, aseguró. “Te deja sin palabras que algo así pueda ser dicho por un embajador de la Copa del Mundo poco antes de una Copa del Mundo”.

En un intento de calmar la polémica, el ex internacional qatarí de 60 años ha publicado un vídeo en el que, como decíamos, ha tratado de matizar aquellas palabras y culpa al periodista que le hizo la entrevista de manipularlas.

“Yo fui honesto con ellos en todo y expresé mi opinión y mis creencias, pero desafortunadamente ellos sacaron lo que dije de contexto”, cuenta en el vídeo. “El tema sobre el que se estaba hablando era sobre los homosexuales. Yo dije que todos son bienvenidos y que el país, mientras respeten nuestra cultura y nuestras reglas, les dará la bienvenida. El periodista me preguntó sobre el alcohol y yo le dije que daña el cerebro. Él usó esta frase en el otro tema, para los homosexuales. Se queja de algo que yo no digo basándose en la falta de comprensión del periodista o en su intención preconcebida. Estoy orgulloso de ser musulmán y de la religión de nuestro país y no acepto que me usen para campañas hostiles contra nuestro país. Finalmente, todos son bienvenidos a nuestro país como yo di la bienvenida a los periodistas”.

Homosexualidad ilegal en Qatar

Nancy Faeser ministra alemana.

No obstante, esta matización no oculta la realidad de que en Qatar la homosexualidad es ilegal. La FIFA ha insistido en que se permitirán que ondeen banderas arcoíris durante el Mundial, pero sigue habiendo temor por parte de los aficionados LGTBI.

La polémica de Salman llegaba en medio de las palabras del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, diciendo que fue un “error” conceder el torneo a Qatar y culpando de ello a Michel Platini, entonces máximo mandatario de la UEFA. Según el suizo, estuvo influenciado por el expresidente francés Nicolas Sarkozy.

“Es muy opresivo. Esta es la imagen de un hombre que viene de otro milenio. Te deja sin palabras que algo así pueda ser dicho por un embajador de la Copa del Mundo poco antes de una Copa del Mundo” Leon Goretzka, futbolista alemán

“Yo fui honesto con ellos (entrevistadores) en todo y expresé mi opinión y mis creencias, pero desafortunadamente ellos sacaron lo que dije de contexto” Khalid Salman

“Desde luego que tales comentarios son espantosos, y esa es la razón por la cual estamos tratando que la situación en Qatar mejore” Nancy Faeser, ministra alemana del interior





1.2 millones de visitantes internacionales se espera que viajan a Qatar para el Mundial.

