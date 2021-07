La inglesa Alexa Scott se convertirá en la primera mujer comentarista en la historia del FIFA, a partir de su próxima entrega. Pues dicen por ahí que los videojuegos son el futuro del deporte, así que este popular videojuego del balompié también está a bordo de la inclusión de las mujeres en diferentes aspectos.

Alexa Scott, de 33 años de edad, es una histórica del futbol inglés y hará lo propio a nivel internacional de manera virtual. Independientemente de lo que esto representa a nivel personal, la inglesa espera que esto impulse a otras mujeres para romper más techos de cristal.

“Este es un gran momento para EA SPORTS FIFA, para el fútbol y para las mujeres y niñas de todo el mundo. La representación es sumamente importante, y la inclusión de una comentarista femenina de habla inglesa en FIFA 22 da un giro total al juego. El impacto que tendrá es gigantesco. Es un gran momento para mí, tanto personal como profesionalmente”, dijo Scott.

¿Quién es Alex Scott?

Ella es Alex Scott, la primera mujer comentarista en el FIFA 22.

La exfutbolista profesional nació en 1984 y creció con su madre en el este de Londres, asistiendo a la escuela primaria St Peter's London Docks en Wapping. Mostró un gran talento y habilidades para el deporte desde una edad temprana, firmando con el Arsenal cuando tenía ocho años.

Scott permaneció en el equipo juvenil del Arsenal hasta la temporada 2004-2005, cuando se mudó a Birmingham City, pero el club enfrentó dificultades financieras cuando regresó al Arsenal en 2006. Permaneció en el Arsenal hasta que se mudó a los Estados Unidos en septiembre de 2008, donde se unió a los Chicago Red Stars.

Durante su estadía en los Estados Unidos, jugó para los Boston Breakers y vivía con su compañera de equipo en ese momento, Kelly Smith. Ambas mujeres regresaron a Inglaterra para jugar juntas en el Arsenal en 2012 después del colapso de su liga estadounidense.

Scott pasó a tener una carrera enormemente exitosa en el fútbol femenino profesional británico, jugando en la Copa del Mundo de Inglaterra y los Juegos Olímpicos de 2012. En 2011, Scott también fundó 'The Alex Scott Academy' para futbolistas de entre 16 y 19 años en asociación con Kingston College y Puma.

A partir de su retiro en 2017, Scott fue la segunda jugadora de Inglaterra con más partidos internacionales, con 140 apariciones. Scott no tiene hijos y, según los informes, es soltera. Ella le dijo a Hello en 2019: “Estoy soltera pero no es como si tuviera que encontrar a alguien”.

¿Qué ha hecho Alex Scott además de jugar al fútbol?

Alex Scott ahora trabaja como experto en deportes, además de presentar y aparecer en varios programas de concursantes de celebridades, como Strictly Come Dancing y Bear Grylls ' Mission Survive.

Su carrera en los medios comenzó cuando todavía jugaba para el Arsenal, mientras escribía una columna semanal de fútbol femenino en el periódico Morning Star. También apareció en programas como Soccer AM y estuvo presente en BBC Sport, BT Sport y Sky Sports.

Su primer gran concierto fue como presentadora de la Copa Mundial de la FIFA 2018, convirtiéndose en la primera experta en fútbol femenino en una Copa del Mundo para la BBC. Regresó a la BBC en 2019 para cubrir la Copa del Mundo femenina.

En agosto de 2018, se convirtió en la primera mujer experta en Sky Sports, uniéndose al equipo Super Sunday. Un año después, se anunció que sería la nueva copresentadora de los Objetivos de Sky Sports el domingo junto a Chris Kamara. En el 2019, Alex Scott apareció en Strictly Come Dancing de la BBC, en pareja con el bailarín Neil Jones.

