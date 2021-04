Elizabeth “Veneno” López buscará victoría ante Ebony Rivera

Se viene una de las peleas más esperadas para Elizabeth López Corzo mejor conocida como “La Veneno” tendrá una pelea de exhibición este sábado 24 de abril en Oklahoma, Estados Unidos cuando enfrente a la norteamericana Ebony Rivera en peso minimosca (108 libras).

Cabe mencionar que esta pelea pinta para las eliminatorias para un campeonato mundial será a 6 rounds y que junto a Alejandro “Pac man” Pérez quien es su entrenador y acompañante de vida se están preparando para dar un gran espectaculo, en su primera pelea pactada para este año.

Elizabeth “Veneno” López

“Mi entrenador es Alejandro Pérez, me está entrenando fuerte, sabemos que vamos con una rival fuerte porque ya he visto algunos vídeos sobre mi oponente, así como con mi preparador físico Vicente Fernández y esto llevando mi alimentación bien, para dar bien en el pesaje, con dietas que me está dando mi nutriólogo Jorge Martínez y vamos bien”

De acuerdo a su entrenador entre sus virtudes de la “La Veneno” son sus golpes fuertes, veloces movimientos de cintura y su defensa sólida evitando los golpes, son alguna de las características de la boxeadora profesional. López Corzo mencionó que por el momento entrena tres veces al día, desde la mañana, tarde y noche.

La mama de 3 hijos mencionó que tiene el apoyo de sus padres, quienes la impulsan para ser mejor y luchar por un sueño, en ser destacada a nivel nacional.

La veneno enfrentará a la norteamericana Ebony Rivera

“Mi hijos, mis padres y mi esposo quien también es mi entrenador son mi motor y gracias a ellos voy con las buenas vibras de salir victoriosa en Estados Unidos “ mencionó la boxeadora profesional quien va en representación de Quintana Roo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.