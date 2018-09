Eliud Kipchoge impone nuevo récord mundial en el Maratón.

En el Maratón de Berlín se ha escrito una nueva historia para el atletismo, luego de que el keniano Eliud Kipchoge impusiera este domingo un nuevo récord mundial al finalizar la competencia con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 39 segundos.

Eliud Kipchoge redujo la marca de su compatriota Dennis Kimetto, que era de 2 horas, 2 minutos y 57 segundos.

"Me faltan palabras para describir cómo me siento. Fue muy difícil, pero estaba completamente preparado para hacer mi propia carrera. Tenía que enfocarme en el trabajo que había hecho en Kenia y eso fue lo que me ayudó a impulsarme", dijo Kipchoge.