Eliminación de España ‘seca’ la Fuente de Cibeles

La eliminación de España en los Octavos de Final de Qatar 2022 por Marruecos dejó seca de emociones la Fuente de Cibeles de la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, lo que impactó a los negocios circundantes de esta glorieta.

La estatua que representa a la diosa romana de la tierra, agricultura y fecundidad, que sobre un carro tirado por un par de leones quedó desierta después de que la alegría mundialista quedó extinguida al quedarse la Furia Roja fuera de la justa.

“Está muy triste, la verdad, y aunque no queramos esto afecta a los negocios porque hay muy poca gente'', lamentó Dulce Victoria, la encargada del restaurante La Tecla.

La Fuente de Cibeles es la réplica exacta de la original que se encuentra en la Plaza de Cibeles, en Madrid, España, que también se usa como nicho de festividad, en este caso por los fans del Real Madrid.

“Nosotros no hacemos promociones especiales, pero tenemos permanentemente todos los partidos del Mundial y los aficionados llegaban a disfrutar de los partidos y de beber cervezas a toda hora, lo que ya quizá no ocurra”, agregó la representante del lugar especializado en comida española y mexicana, ubicado en la esquina formada por las calles de Villa de Madrid y Durango, exactamente frente al tradicional monumento tallado en piedra, sobre los dos reyes felinos esculpidos en mármol.

A seis cuadras de ahí, en el RestoBar Juana la Loca, Alejandro Pérez, se lamentó de la caída de los dos grandes favoritos para su negocios, México y España.

“Lo sufro al doble porque tengo la doble nacionalidad. ¡No se vale!”, expuso mientras le daba un traguito a su copa de tequila para agregar que el amor por el futbol se lo heredó su padre.

“España siempre me queda mal, pero afortunadamente el Real Madrid, que es mi equipo, no tanto”, agregó Alex y adelantó que no por ello se acabarán las promociones mientras dure el Mundial de Qatar 2022.

Tradición añeja

En la Fuente Cibeles española, construida en el Siglo XVIII, tradicionalmente celebran los fans del Real Madrid desde los años 70, aunque no siempre fue así, ya que existen recortes de periódico en los que se ve a hinchas del Atlético de Madrid, que festejaron ahí en 1962 la consecución de la Recopa.

Los vientos madridistas se pintaron de blanco cuando la fanaticada merengue decidió celebrar en ese lugar las cinco ligas consecutivas que conquistó el conjunto blanco de la mano de la ‘Quinta del Buitre’, mote deportivo de Emilio Butragueño, compañero del goleador mexicano Hugo Sánchez, entre los años 1985 y 1990. Los Colchoneros entonces debieron elegir otro lugar de festejos, y adoptaron la Fuente de Neptuno, situada muy cerca de la Fuente Cibeles.

La de México fue donada y emplazada en 1980 en la dirección actual, domada por la comunidad de residentes españoles en México y como símbolo de la hermandad entre ambas naciones.

La selección de España cayó contra Marruecos 3-0 en series de tiros de definición desde el punto penal, luego de un empate sin goles en tiempo regular y extra.

