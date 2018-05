Elías Hernández considera que merecía estar en el Mundial Rusia 2018

Elías Hernández, quien recientemente anunció su salida del Club León para integrarse a las filas del Cruz Azul, no se quedó callado y dijo que él merecía estar en la convocatoria de Juan Carlos Osorio para representar a México en el Mundial Rusia 2018.

De acuerdo a Récord, el jugador señaló que considera se merecía la oportunidad de ser convocado. Pues asegura que hizo méritos, pero respeta la decisión del colombiano por no incluirlo en la lista.

“Tal vez este último torneo no anduve bien pero que pasa por gusto del entrenador, lo respeto, no me toca estar y ahí estaré apoyando como cualquier aficionado", declaró Elías.