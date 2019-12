Eli Manning cansado de ser suplente con los Giants y considera el retiro (VIDEO)

El veterano mariscal de campo de los New York Giants Eli Manning, quien cumplirá 39 años de edad el próximo viernes, está considerando el retiro luego de 16 temporadas como quarterback con el equipo que realizó un canje para adquirirlo en el draft del 2004, decisión que ha pensado ya que no está dispuesto a seguir siendo el suplente de Daniel Jones para la próxima temporada.

Manning asegura que no es divertido ser suplente

Manning fijó su postura después de la derrota del pasado domingo 34-17 ante los Philadelphia Eagles, con lo cual los Giants completaron una campaña 4-12 donde el mariscal pasó la mayor parte del tiempo como mariscal de campo suplente. "Lo dudo, ser suplente no es realmente divertido", sentenciò.

Al respecto, el quarterback de primera ronda en el 2004 por San Diego Chargers, asegurò que pasará los próximos días contemplando su futuro y analizarà con su familia qué es lo mejor para ellos y para él. sin embargo, dejó en claro que no pretende dedicarse a ser entrenador en caso de retirarse.

El retiro es una opción más realista en su carrera tras 236 partidos como profesional y dos premios al Jugador Más Valioso del Super Bowl. Ademàs de los cuatro partidos que inició en esta temporada y en donde lanzó seis pases de touchdown y cinco intercepciones.

"No lo creo", sentí que fui entrenador este año y no lo disfruté tanto. Sí, todo es una opción, pero la primera decisión es saber si quiero seguir jugando o no".

Eli Manning es una leyenda de los Giants

Esta decisión no tiene un plazo concreto ya que la temporada de los Giants finalizó el domingo y el Super Bowl es el próximo 2 de febrero. Por lo que la agencia libre comienza en marzo y Manning se convertirá en agente libre por primera vez en su carrera. "Eso es lo que decidiré", refirió Manning. "Trataré de resolverlo. Creo que todavía puedo jugar".

Manning pasará la estafeta a Jones

Manning ha lanzado 366 pases de touchdown y 244 intercepciones. Tiene récord 117-117 como titular en temporada regular, todo con los Giants.

