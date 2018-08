"El único que ofertó por mí fue Barça, pero me quedo", Willian

La figura brasileña Willian informó este lunes su deseo de permanecer en el Chelsea, cuando los rumores del mercado señalaban una probable salida del extremo de 29 años.

"Siempre he sido claro sobre mis intenciones de permanecer en el club. Soy un jugador del Chelsea a menos de que el club me quiera vender, tengo la intención de continuar en el Chelsea. Me siento bien aquí", comentó a la cadena de televisión ESPN Brazil.

Willian, quien desde hace cinco campañas viste la camiseta de los Blues, de igual manera habló de los rumores que consideran acerca de su traspaso "el único club que ha hecho una oferta oficial para ficharme es el Barcelona".

Chelsea mostró su rechazo a mencionada oferta, al tiempo que distintos medios británicos también habían mencionado el interés del Real Madrid y Manchester United para hacerse con sus servicios.

El cuadro de los Blues comenzará la nueva campaña de la Premier League este sábado en el campo del Huddersfield.