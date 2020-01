El tenista Tsitsipás golpeó a su papá enfrente de su madre

El tenista Tsitsipás ¡SE VUELVE LOCO! y golpea a su papá enfrente de su madre

Stefanos Tsitsipas es un tenista profesional griego que compite como profesional desde el año 2016. Tiene como mejor ranking individual en la ATP el número 5°, que alcanzó el 5 de agosto de 2019. En la modalidad de dobles alcanzó el puesto número 70 del mundo el 5 de agosto de 2019. El día de ayer no le fue tan bien que hasta golpeó a su papá.

La ira invadió al tenista profesional Tsitsipas después de haber perdido el primer set; realmente no se pudo contener enfrente de tanta gente que lo estaba viendo no solo ahí si no a nivel mundial. El enojo hizo que Stéfanos golpeara a su padre quien se encontraba sentado en el banquillo.

Rabieta y revienta su raqueta.

El griego Stefanos Tsitsipas estampó su raqueta contra el banquillo dónde estaba sentado el capitán del equipo griego y padre del tenista, Apostolos Tsitsipas, tras perder el primer set ante el australiano Nick Kyrgios en el 'tie break', y se llevó una regañisa por parte de su madre y extenista Julia Apostoli desde la grada junto al banquillo. Tsitsipas no le quedo de otra más que aguantarse el regaño.

La raqueta del número uno, llegó a rozar el brazo de su padre e incluso una esquirla saltó en su dirección, mostrando gestos de dolor tras la pequeña rabieta que protagonizo, en el segundo golpe que solto fue cuando se rompió su raqueta, lo único que le quedo, solo fue guardarla en su mochila y fue cuando su mamá llego a regañarlo.

Tsitsipas acabó perdiendo la contienda ante el jugador de Canberra por 7-6(7), 6-7(3) y 7-6(5) en un partido que duró dos horas y media y que supuso la victoria de Australia ante el combinado heleno.

