El segundo día de Qatar 2022 dejó a 9 lesionados en 4 partidos disputados

Ha finalizado el segundo día de la Copa del Mundo 2022. Esta jornada nos dejó un sabor agridulce, ya que el nivel futbolístico mejoró significativamente a comparación del partido inaugural, pero muchos jugadores tuvieron que salir de la cancha debido a una lesión.

En el primer partido del 21 de noviembre, Inglaterra e Irán se enfrentaron, aunque los iraníes pudieron hacer dos tantos, el equipo de Los Tres Leones se impuso con 6 goles. La parte mala es que el portero de Irán, Beiranvand y el defensa inglés, Maguire, salieron lesionados del encuentro.

En La Verdad Noticias te informamos que el juego entre Senegal y Países Bajos también terminó con heridos, pues los futbolistas Diallo y Kouyaté sufrieron un percance en el partido. El marcador final fue de 2-0 ganando el país europeo. El partido de EE UU vs Gales terminó en empate y con 4 lesionados: Mckennie, Musah, Wilson y Ampadu.

¿Qué partidos se disputarán el 22 de noviembre?

Mañana la Selección Mexicana hará su debut contra Polonia a las 10:00 a.m. También, la escuadra de Argentina se enfrentará a Arabia Saudita a las 4:00 a.m. Asimismo, los equipos de Dinamarca y Túnez se disputarán la victoria a las 7:00; finalmente, la jornada cerrará con el partido de Francia vs Australia que se transmitirá a las 13:00 horas.

¿Cuánto quedó Inglaterra vs Irán?

Este duelo deportivo fue el que más llamó la atención, pues fue un partido con muchos goles. La Selección Inglesa hizo 6 anotaciones por medio de Bellingham, Sterling, Marcus Rashford y Grealish. Por su parte, la Selección Iraní hizo dos tantos, el jugador Taremi hizo un doblete.

