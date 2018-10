"El resultado es injusto, pero estoy con más ánimo que nunca", Julen Lopetegui

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, sigue tambaleando y cae presión después de que su equipo sufriera derrota por marcador de 2-1 ante el Levante en la Fecha 9 de la Liga Española y afirmó estar "con más ánimo que nunca" y expresó su lamento por el resultado "injusto" del enfrentamiento.

"Me encuentro con más ánimo que nunca, creo más que nunca en este equipo, por el esfuerzo que ha hecho y por cómo ha reaccionado ante el infortunio", comentó Lopetegui luego del partido en conferencia de prensa.

"El equipo ha dejado todo en el campo, esta es la manera de revertir dinámicas, no hay otra. Este es el camino. Me he encontrado con un vestuario triste, sabiendo la injusticia que el futbol ha tenido con nosotros", agregó el entrenador blanco.

"Está claro que no es merecido, pero el futbol no se gana por merecimiento, sino por goles", declaró Lopetegui, resaltando que "hemos hecho todo lo que creemos que teníamos que hacer: atacar mucho, y bien, hemos tenido 34 tiros, 14 a gol, cuatro postes, dos goles anulados".

"El equipo tuvo que rehacerse (tras empezar perdiendo 2-0), seguir creyendo, lo que hemos hecho, sólo ha entrado una ocasión, lo único que podemos hacer en estos casos es cambiar la dinámica, y cambiarla a través de acertar en la portería contraria y ganar partidos", agregó el DT.

La anotación de Marcelo este sábado para colocar el 2-1 eliminó la sequía goleadora del Real Madrid que se quedó a sólo tres minutos de llegar a la peor racha sin marcar de su historia.

Otra oportunidad en Champions

Lopetegui afirmó que sus futbolistas "tienen ganas de revancha" el martes en Champions, al tiempo que aseguró no pensar en si su cargo corre peligro.

"Lo último que pienso es en esto. Lo que realmente me preocupa es levantar a los chicos rápidamente. Tenemos en tres días un partido muy importante de Champions. Tenemos que seguir trabajando, creyendo e insistiendo", finalizó.