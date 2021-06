El portero Federico Vilar llega a México gracias al Boca Juniors

El portero Federico Vilar, argentino de nacimiento, ha sido aficionado del Boca Juniors casi desde que nació. Días antes del juego, fue al estadio a buscar un boleto para verlo y se encontró con un directivo de Club Atlético Boca Juniors el cual le dijo que en México hacía falta un portero.

Es así como el portero Federico Vilar confiesa que llegar a México fue gracias a la Final Boca vs Cruz Azul en el 2001. “Es una anécdota que pocos saben”, dice Vilar, quien continúo narrando:

“Previo a ese partido sucedió que cuando fui a comprar la entrada, me encontré con la persona que a los cuatro o cinco días me trajo a México. Quizá si no iba a ver ese partido, no me encontraba a esa persona y no venía a México”. Ahora Federico Vilar está en una nueva faceta como DT.

El portero Federico Vilar solo quería ver la final de la Libertadores 2001

Tres días después de la final de la Libertadores 2001 el portero Federico Vilar viajaba a México.

En su anécdota, el portero Federico Vilar cuenta que "Había quedado libre, estaba en otro club, se jugaba la Final Boca vs Cruz Azul y los días previos fui a conseguir entrada, no se podía conseguir, era un caos”.

Agregó para una entrevista al medio Récord: “Fui al estadio porque tenía un conocido ahí y en ese momento fue que me encontré a la persona que en días posteriores (la Final se jugó un miércoles y el viernes estaba viajando para México)".

Sucedió que, cuando Federico regresó a su casa por la noche, luego que el equipo de sus amores había ganado dos veces seguidas la Libertadores, su mamá le avisó que el directivo al que se había encontrado lo había llamado.

En ese momento aceptó viajar y jugar para el Grupo Pegaso, dueño del Atlante y el Irapuato de Primera División, y el Acapulco y Zitácuaro de la Primera 'A' (hoy Liga de Expansión).

En 2020 Federico Vilar felicita al Atlante por su 104 aniversario, ya que este portero formó parte de los juegadores, cuando estuvo en México.

Federico pensó que la propuesta no era real

Federico confiesa que cuando le hablaron de un viaje a México para ser portero no pensaba sería real.

Federico dice que "La persona era un dirigente de Boca que me conocía y que tenía contacto con el Grupo Pegaso. Cuando me ve, me dice, 'Fede, estoy buscando un arquero para México', me comentó cómo era el Grupo Pegaso, los equipos que tenía y le dije que sí, pensando en que era un comentario más, que no era algo real.

Pero dice que al día siguiente, cuando regresó del partido, tenía el llamado telefónico, porque en aquel momento no había celular, y bueno, fueron conversaciones rápidas, decidimos que sí y al día siguiente viajé a México, fue junio-julio de 2001.

A partir de ese 30 de junio la vida cambió para el portero Federico Vilar quien duró año y medio en la Categoría de Plata, hasta que en el Clausura 2003, cuando Miguel Herrera confió en él para ser el portero del Atlante. El resto, es historia.

