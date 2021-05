El polémico video de Maradona bailando y bajando sus pantalones

Diego Armando Maradona fue un grande del fútbol pero su vida estuvo repleta de polémicas, incluso el astro destacaba por ser un adicto a las drogas y al alcohol, lo que habría puesto fin a su carrera como futbolista. Una de las grandes polémicas donde estuvo envuelto se registró luego que se difundiera un video de Maradona bailando y bajándose los pantalones.

En el 2020, en el día del aniversario número 34 del “Gol del siglo” y del triunfo de la selección argentina en el mundial del 86, se filtró el video del futbolista bailando con Verónica Ojeda y aunque todo parecía indicar que el video no era reciente, él se veía en muy mal estado, además poco antes de que finalizara la grabación se bajó los pantalones.

El futbolista bailaba con Verónica Ojeda

Surgieron muchas dudas y preocupaciones respecto a este video de Maradona bailando, el ex futbolista estaba bajo los efectos del alcohol y muchos se preguntaron quién filtró el video, si era evidente que no se encontraban en un lugar público sino dentro de una casa.

El video de Diego Maradona bailando

El video de Maradona bailando lo muestra acompañado de Verónica Ojeda, la madre de uno de sus hijos. Ambos se encontraban bailando la cumbia “Bombón asesino” cuando la leyenda del fútbol decide bajarse los pantalones y comienza a mostrar su trasero. Suficiente para causar un gran escándalo.

En la grabación se puede observar al astro argentino con dificultades para sostenerse, incluso para hablar, pero eso no fue lo que más polémica causó, sino que él terminó con los pantalones abajo dejando al aire sus trasero, desatando la risa de las personas que lo acompañaban.

Al parecer el ex futbolista que en ese momento era entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, se encontraba en estado de embriaguez junto a su ex pareja, con la cual había terminado su relación meses atrás.

Más tarde Verónica reveló que el video de Maradona bailando no había sido grabado recientemente, pues aseguró que tras la pandemia de COVID-119 ella se mantuvo aislada con su hijo y lejos del ex futbolista, a quien llevaba meses sin ver.

Luego que el video causara gran polémica muchos se preguntaron quién filtró el vídeo de Maradona bailando con Ojeda. Lo cierto es que esto se desconoce a ciencia exacta, pero sus hijas Dalma y Giannina salieron a su defensa, asegurando que el video fue filtrado por su “entorno” el cual estaría conformado por dos personas principalmente Rocio Oliva y Matías Morla.

Por su parte Verónica Ojeda negó dichas afirmación y reveló que quien difundió las imágenes fue una mujer de la “sangre de Diego”.

"Quién filtró el video es una mujer de la sangre, de la familia de Diego. Ella tiene un backup en su celular del celular de él. No, no fueron Dalma o Gianinna. Pero no les voy a decir", aseguró.

¿Cómo se llama la canción que baila Maradona electrónica?

Este no es el único video de Maradona bailando que ha trascendido, pues una grabación bastante popular es donde el ex futbolista aparece entrenando, haciendo malabares y bailando al ritmo de la canción electrónica de Opus “Lives is Life”.

El video muestra impecablemente el personaje de Maradona. No solo son sus indudables habilidades naturales con un fútbol en plena exhibición, sino que además está bailando sin preocupaciones en el mundo, demostrando su enigmática personalidad pero con un balón en los pies.

Entonces, ¿cuál es la historia detrás del video de baile de Maradona? El video que muchos ven no es en tiempo real. El reportero deportivo belga Frank Raes armó él mismo el clip de la exhibición de Maradona en sintonía con la canción del grupo austriaco.

Eso no quiere decir que no sucedió. La canción fue popular en Alemania, donde se origina el videoclip. Maradona bailaba al ritmo de la música en el calentamiento previo al partido de la semifinal de la Copa de la UEFA de 1989 con el Bayern de Múnich en Baviera.

Pero nadie había visto la acción aparte de los asistentes, incluido Raes, quien decidió realizar un montaje él mismo para resaltar el momento para que los fanáticos que no estaban ese día pudieran apreciar su magia.

“Los televidentes no habían visto esas imágenes, porque eran imágenes de antes del partido”, ha dicho Raes a Sporza en Bélgica en su propio homenaje a Maradona. “Cuando volví a Bruselas me puse en contacto con el canal alemán ZDF. Enviaron un casete y de esos 12 minutos hice un montaje de unos 2'30 ”.

Ahora este video de Maradona bailando se considera uno de los momentos más icónicos en la carrera del ex futbolista y uno que se ha compartido millones de veces en YouTube.

