Lewis Hamilton ha sido examinado por un médico posterior a su tercer puesto en el Gran Premio de Hungría, alcanzado al término de una carrera llena de adrenalina que le ocasionó al piloto una sensación de intensa fatiga, vinculada quizá a su contagio por COVID-19, a finales de 2020.

El campeón séptuple de la fórmula uno, quien toma de nuevo el liderato del Mundial luego de su tercera posición detrás de Esteban Ocon y Sebastian Vettel en Hungaroring, no iba a ser partícipe en un inicio en la conferencia de prensa de los tres primeros ya que estaba viendo al doctor.

“Estoy bien. Sí. Tuve vértigos reales y todo se hizo un poco borroso en el podio", reaccionó con voz débil una vez llegó a la conferencia de prensa. He luchado todo el año para estar con buena salud luego de lo que pasó a finales del año pasado, es una verdadera batalla", confesó Lewis Hamilton.

¿Cuándo tuvo coronavirus Lewis Hamilton?

El piloto Lewis Hamilton afirma experimentar las secuelas del COVID-19.

El británico de 36 años dio positivo a COVID-19 luego de su victoria en Baréin a finales de noviembre de 2020, debido a esta situación Hamilton terminó por perderse el Gran Premio siguiente, en el mismo circuito de Sakhir, e informó haber pasado "una de las semanas más duras en mucho tiempo".

La Verdad Noticias informa que, ocho meses más tarde, el piloto de Mercedes en la F1 se mostró con problemas relacionados al coronavirus, como aturdido, al salir de su monoplaza, y con dificultades para mantenerse en pie.

El COVID-19 del piloto de la F1 es persistente

El piloto Lewis Hamilton afirma experimentar las secuelas del COVID-19.

“¿Es un COVID persistente?”, le preguntaron. "No lo he hablado con nadie en especial, pero pienso que es persistente", confesó el piloto de la F1. “¿Quién sabe lo que es hoy? Quizá es un problema de hidratación, no lo sé, pero nunca tuve esta experiencia antes. Viví algo similar en Silverstone (hace 15 días), pero esto fue bastante peor", agregó.

Es importante señalar que Lewis Hamilton actualmente cuenta con seis puntos de ventaja sobre Max Verstappen de Red Bull en la clasificación del Mundial. En tanto, la F1 se va de vacaciones hasta el Gran Premio de Bélgica que tendrá lugar hacia finales de agosto en el circuito de Spa-Francorchamps.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.