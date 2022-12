El nuevo DT de la Selección Mexicana debe ser nacional: Manuel Lapuente

Fracasar en Qatar 2022 no es el fin sino una oportunidad para hacer mejor las cosas y que llegue a la dirección técnica de la Selección Mexicana un hombre nacido en el país, por ejemplo, Ignacio Ambriz, afirmó Manuel Lapuente.

En exclusiva para La Verdad Noticias, el ex seleccionador en la Copa del Mundo de Francia 1998 dijo que a veces es mejor darse cuenta de los errores con grandes tropiezos para enmendar el camino. También se pronunció a favor de que Yon de Luisa siga al frente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF ) hasta 2026.

"Es tanto (el coraje) que prefiero no opinar (de la eliminación en fase de grupos), porque será negativo y no es correcto. ¿A quién le va a gustar opinar de algo así? Es un asunto importante, pero no estoy en el momento adecuado para dar una opinión. No me gusta dar opiniones malas. Yo no estoy adentro.

"Siempre debe haber oportunidad de volver a empezar. Los que están dentro deben hacerlo, entre ellos el señor Yon de Luisa, que es mi amigo, sabe lo que hace y yo no voy a ir en contra de él de ninguna manera. Él sabrá, pero sí creo que se deben buscar bien las cosas que siguen".

Lapuente, quien vive en Atlixco, en el estado de Puebla, externó por teléfono que las gestiones fuera de la cancha son igual de importantes y por eso el Consejo de Dueños hace bien en dejar trabajar a De Luisa, luego de filtrarse que continuará como máximo federativo.

"Me parece muy bien, no hay por qué cambiar ni hay necesidad. A veces se gana y a veces se pierde. Hay que saber perder. Ni modo. Le deseo mucha suerte, porque también se necesita algo de eso.

"También cuentan las gestiones que se hacen en el plano administrativo ya la cancha es otra cosa no exactamente eso ya es cosa de ellos yo no me meto en eso".

La opción de Ambriz

Lapuente mencionó que una buena propuesta para dirigir al Tri luego de que Gerardo Martino dejó al Tri tras quedar fuera de Qatar 2022 es Ambriz, nacido en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1965 fue artífice como jugador medio de contención del campeonato ganado por Necaxa en el bicampeonato obtenido en las temporadas anuales 1994-1995 y 1995-1996, al mando Lapuente quien era el timonel.

El mismo 'Nacho', que como jugador asisitó al Mundial de Estados Unidos 1994, ha dicho que aprendió mucho de Lapuente cuando fue su pupilo.

"Nacho Ambriz me parece excelente", expuso Manolo sobre el estratega que dirigió al Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa, León y Toluca, su más reciente equipo con el que fue subcampeón en el Invierno 2022, dirigió al Huesca, de La Liga española, además de que fue auxiliar de Javier Aguirre, cuando éste entrenó al Osasuna y al Atlético de Madrid entre 2002 y 2009.

"No voy en contra del 'Tata' Martino, Es un hombre de trabajo, serio, pero creo que a la Selección Mexicana debe dirigirla un mexicano, así como a la de Argentina tiene que dirigirla un argentino y a la de Brasil un brasileño. Es obvio.

–¿Falta roce internacional?

"Mire, fíjese bien: Siempre lo he dicho, que como México no hay dos. Punto. Entonces, uno no quiere trabajar fuera de su país porque nos gusta vivir en México, no por otra cosa y yo por eso no acepté, porque uno no debe estar lejos de su familia.

‘Manolo’ comentó que no está alejado del futbol porque le gustará siempre y no se pierde ningún partido, pero sus expectativas cambiaron.

“Estamos para estar en nuestra casa, sirviendo a nuestra gente. Un director técnico que se vaya al exterior, debe vivir fuera. ¿Y su gente qué? Hay que pensar primero en nuestra gente, en la gente que tiene uno porque uno hace su familia, la crea y ni modo de llevármela con niños en el colegio o trabajando, etcétera. Por eso no acepté".

"Ya no podría estar fuera de la familia, es la realidad", reiteró Lapuente sobre aquella ocasión en que tuvo que dirigir en el extranjero después de Francia 1998, de equipos cuyos nombres, sostuvo, ya olvidó.

