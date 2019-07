El mexicano Héctor Herrera se une al equipo colchonero

El mexicano Héctor Herrera fue contratado por tres temporadas por el conjunto Atlético de Madrid.

El mediocampista mexicano firmará con el conjunto rojiblanco por y estampará su firma este jueves con el conjunto madrileño.

"Con la llegada de Héctor Herrera incorporamos a un centrocampista fuerte, hábil, con llegada y calidad. En sus seis temporadas como blanquiazul, ha jugado 245 partidos en los que ha marcado 35 goles", destacó el Atlético de Madrid en su comunicado.

Herrera, de 29 años de edad, llega a Madrid procedente del Porto a donde arribó en 2013 después de jugar para el Pachuca. Con los Dragones ganó una liga de Portugal en 2018 además de dos Supercopas ese mismo año y en 2013. Con la Selección Nacional disputó las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

El futbolista mexicano llegará al Atlético junto con su compañero en el Porto Felipe, defensa central que se perfila como el sustituto del uruguayo Diego Godín, quien arribará al Inter de Milán de Italia la próxima campaña.

Herrera llega como jugador libre, luego de no haber renovado contrato con el Porto, por lo que el Atlético de Madrid no tuvo que pagar nada as su contraparte portuguesa.