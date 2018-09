El mensaje de Charlyn Corral para apostar por el futbol femenil

Charlyn Corral, la mexicana que está rompiendo récords en el futbol femenil, suele hablar fuerte y claro de su deporte. En esta ocasión, envió un mensaje a las marcas, asegurando que deberían apostar por esta rama.

De acuerdo a Récord, Corral calificó como triste el hecho de que las marcas no quisiera apostar por el futbol femenil. En más de una ocasión, las futbolistas a lo largo del mundo han hablado de este tema.

“Se me hace muy triste. Es una tontería que no quieran apostar más por nosotras con todo lo que hemos hecho, suena un poco ilógico.”, dijo Charlyn.

Seguimos afinando detalles para nuestro Premundial que comienza la próxima semana en Carolina del Norte. Dale México!!������⚽️ pic.twitter.com/n9NvVFph3z — Charlyn Corral (@CharlynCorral) 29 de septiembre de 2018

Charlyn Corral asegura que las marcas no se arriesgan con el futbol femenil

La mexicana aseguró que las marcas no se acercan al futbol femenil porque no cuentan con la información suficiente. Pero asegura que en su deporte podrían innovar y arriesgarse.

“Muchos patrocinadores no tienen interés por falta de información, no se meten a ver qué hemos logrado, qué hacemos. También por falta de creatividad, creo que en el futbol femenino se pueden hacer muchísimas más cosas, pero las marcas deben ser más valientes e innovar. No se arriesgan”, sentenció Charlyn Corral.