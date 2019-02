El lanzador Ronald Belisario busca tener un año exitoso con los Leones de Yucatán

Con el ánimo a tope y las ganas de volver a la lomita del Parque Kukulcán, Ronald Belisario se une al mini campamento de los Leones de Yucatán para afinar el brazo de cara a la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

El relevista venezolano se mostró contento de regresar a la cueva y de estar mejor tras su buena recuperación, por lo que su prioridad es llegar al máximo nivel para tener una plaza segura con las fieras.

En el campamento se notó que el brazo de Belisario esta funcionan al al cien por ciento a tal grado que alcanza las 95 millas.

“Gracias a Dios ya estoy muy bien, al cien para regresar a lanzar. Estoy listo para hacer cualquier papel que me necesite el manager, ya sea cerrador, preparador o relevista, si me dan la bola yo meto mano y me comprometo a dar lo mejor de mí cada juego”, comentó el ex big leaguer.

Belisario fue pieza clave para que los Leones conquisten el cuarto campeonato de su historia, por lo que espera volver a tener un año productivo.

“A nuestros fanáticos los invito a que nos sigan apoyando como lo hicieron la temporada pasada porque el poder sentirlos en el estadio nos da esa energía extra para dejar todo en el campo”, comentó.

Ronald tuvo su primera sesión de bullpen junto con el relevista Manuel Chávez, quien también se espera sea un elemento determinante para el manager Luis Carlos Rivera.