Redacción / Diario La Verdad México, D.F.- El futuro del beisbol comenzó a discutirse LMB Y LMP se reúnen El futuro del Beisbol mexicano comienza a tomar un nuevo rumbo, pues hoy la LMB y la LMP se reúnen en sus oficinas de Tampa Bay para discutir acerca del futuro del Beisbol mexicano. La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP)iniciaron una ronda de negociaciones hoy en las oficinas de las Ligas Menores, en San Petersburgo, Florida.

Las oficinas de MiLB en Tampa Bay fueron este lunes la sede de la reunión que sostuvieron los directivos de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), ambas Ligas representadas por sus respectivos Presidentes de Consejo, Presidentes de Liga y dueños de equipos. Por el circuito veraniego, acudieron el presidente ejecutivo Javier Salinas, que recién asumió el cargo, Plinio Escalante, expresidente y Gerardo Benavides, dueño de los Acereros de Monclova y los Pericos de Puebla. Por la pelota invernal, están Omar Canizales, presidente de la LMP, Joaquín Vega, presidente de los Cañeros de Los Mochis y Héctor Ley, presidente ejecutivo de los Tomateros de Culiacán. Como mediadores en las negociaciones estarán Juan Francisco Puello, comisionado de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, de la cual depende la LMP, y Pat O’Conner, presidente de las Ligas Menores,de la cual depende la LMB.Se centraron en cinco temas principales: A) ANTIDOPAJE: se habló de la necesidad de trabajar con un mismo método, reconociendo las diferencias en la duración de los calendarios y particularidades de cada Liga, por lo que se sugirió trabajar en conjunto, en un proceso protocolario que satisfaga las necesidades de ambos circuitos. B) LESIONES: ambas organizaciones reconocen la necesidad que existe de trabajar coordinadamente para minimizar los riesgos de lesiones en los jugadores, especialmente aquellos quienes juegan en las dos Ligas, producto de la carga de trabajo que de manera natural les impacta. C) SEGUROS MÉDICOS: se confirmó la necesidad de que el 100% de los equipos de ambas Ligas paguen una póliza anual para garantizar la protección y la atención oportuna de los jugadores. D) PROTOCOLO DEPORTIVO: ambas organizaciones coincidieron en crear un protocolo deportivo que asegure el proceso de transferencias y seguimiento de jugadores para los campeonatos LMB y LMP. E) PLANES DE TRABAJO 2018: se dialogó sobre los planes que tienen las Ligas, acerca del modelo de torneos que pudieran tener a partir del próximo año, llegando a la conclusión que siendo un tema muy amplio, continuarán dialogando para encontrar la mejor solución en pro del Béisbol Mexicano. Fungiendo como testigos de este diálogo, el presidente de la MiLB, Pat O'Conner y el Comisionado de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello, se congratularon de que éste haya sido un día histórico por la apertura, disposición y voluntad que mostraron los directivos de ambas Ligas para cuidar el valor supremo del Béisbol Mexicano. Finalmente, los directivos acordaron seguirse reuniendo para continuar los trabajos en la búsqueda de la construcción del plan ganar-ganar de ambas Ligas y por consiguiente del BÉISBOL MEXICANO, la comunicación será continua y la próxima reunión se realizará a finales de octubre.En las discusiones se tratará el planteamiento que tiene la pelota veraniega mexicana de hacer dos torneos en el año, comenzando en marzo y acabando en noviembre, lo cual afectaría el calendario de las ligas invernales, no solo en México, si no en el resto del Caribe. Es la segunda ocasión que O’Conner intercede en el beisbol mexicano, anteriormente fue mediador entre los bandos que pedían por limitar a los peloteros mexicano-estadounidenses en la LMB y los que solicitaban que se acatará la Constitución Mexicana. La LMP acude a esta reunión para conocer los detalles del plan que impulsa Salinas y ver qué estrategias tomarán, porque la LMB ha dicho que pedirá a los peloteros firmen un contrato por ambos torneos, lo cual los excluiría de jugar en invierno.