El futbolista más fuerte del mundo amenaza a Sergio Ramos, "tienes suerte de que no juegue contra ti"

El personaje Adebayo Akinfenwa se unió a la polémica acerca de Sergio Ramos, quien en la final de la Champions League en la que el Real Madrid conquistó con marcador de 3-1 al Liverpool, le provocó lesión a dos rivales, a Mohamed Salah y a Loris Karius.

El actual futbolista del Wycombe Wanderers, que pesa más de 100 kilos, hizo público un mensaje para el zaguero español y amenazó con destruirlo si lo topaba en un partido.

"Ha pasado una semana dese la final de la Champions y acabo de volver de vacaciones. Sergio Ramos, no solo te 'cargaste' a mi hombre, Mo Salah, sino que ahora escucho que le provocaste una conmoción a Karius. Mira, hermano, nunca jugaré contra ti porque nunca llegaré a la Champions. Y tienes suerte, porque si llegase…", comentó el atacante de 36 años unos segundos antes de destruir un botín con sus propias manos.

Cabe mencionar que Akinfenwa es aficionado del Liverpool y comprende que el juego brusco de Ramos fue un obstáculo para su equipo coronarse como mejor de Europa. El personaje Adebayo admitió que nunca se lo encontrará en un terreno de juego, porque su club, que está en la tercera división inglesa, difícilmente juegue la Champions League.

La lesión de Mohamed Salah

Sergio Ramos le ocasionó una lesión ligamentaria a Salah que fue el motivo por el cual el egipcio abandonó la final antes de la finalización del primer tiempo. Después, le brindó un codazo al arquero Karius, que le ocasionó una conmoción cerebral, de acuerdo a unos estudios médicos días después.

Como si esto no fuera mucho, el defensa español señaló hace unos días:

"Le han dado mucha bola al tema de Salah. No he querido hablar porque al final se magnifica, pero viendo bien la jugada, él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de hecho se lesiona el otro brazo, pero dicen que le hice una llave de judo. Después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo. Solo falta que Firminio diga que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mía".