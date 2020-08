El futbolista del Tottenham, Danny Rose, habla del RACISMO que vive día a día

El futbolista inglés, lateral izquierdo del Tottenham, Danny Rose habló sobre el racismo del que es víctima en su vida cotidiana y reveló que la policía lo detuvo en Doncaster la semana pasada.

Rose, quien ha sido objeto de abusos racistas mientras jugaba para su país, dijo que a menudo la policía lo detiene y que también sufre problemas cuando viaja en transporte público.

El futbolista del Tottenham aseguró que constantemente sufre racismo

"No es solo fútbol. La policía me detuvo la semana pasada, lo cual es algo habitual cada vez que regreso a Doncaster de donde soy", dijo en el podcast de Second Captains. "Cada vez es: '¿Es robado este auto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué haces aquí? ¿Puedes probar que lo compraste?'".

Danny Rose, del Tottenham reveló que el racismo del que es víctima forma parte de su vida cotidiana

El futbolista aseguró que estos actos de racismo iniciaron cuando él tenía 18 años, "desde que manejaba y cada vez que sucede me río, porque sé lo que viene”.

"Así es como es. Cada vez que voy en el tren. Una de las últimas veces que me subí al tren, cargué con mis maletas y la asistente dijo: '¿Sabes que esto es de primera clase?'. "Sí, ¿y qué?". Pide ver mi boleto y se lo muestro a la señora y esto no es una mentira, dos personas, personas blancas, caminan en el tren detrás de mí y ella no dice nada”.

"Le pregunté: '¿No vas a pedirles sus boletos?' y ella simplemente dijo: ‘Ah no, no es necesario’. Entonces la gente podría pensar que no sucede, pero para mí eso es racismo”.

El futbolista de Tottenham aseguró que esas son las cosas que tiene que soportar en su vida cotidiana "que me detengan todo el tiempo y me pregunten si sé que esto es de primera clase, solo para mostrar mi boleto”.

"Esta es la vida cotidiana para mí, pero me da vergüenza incluso quejarme de alguna manera, o mencionarlo, cuando ves el incidente en Estados Unidos donde un hombre, un hombre negro, perdió la vida a manos de personas que supuestamente debían proteger y servir”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tottenham podría quedar FUERA de la Europa League por culpa de Arsenal?

Así mismo aseguró que espera que la gente tome conciencia. "Cada vez que digo cosas o me quejo, escuchas a la gente decir: 'Bueno, estás con este dinero, así que sigue adelante'. Simplemente me rindo con la esperanza de que las cosas cambien porque esa es la mentalidad de algunas personas hacia el racismo".