"El futbol ha sido injusto con Atlas", Omar González

El hecho de contar con un sólo punto de 15 jugados y acumular 450 minutos sin anotación es una prueba clara para Omar González de que el futbol no ha resultado justo con el Atlas.

El defensa rojinegro admitió que ya existe frustración en el cuadro de Gerardo Espinoza, después de que este viernes acumularon su cuarta derrota en el torneo Apertura 2018.

“Sí creo que el futbol ha sido poquito injusto en ese tema, no hemos jugado mal, estamos jugando buen futbol, nada más no salen las cosas bien para nosotros, un error, un gol y no podemos meter goles, entonces estamos muy frustrados, pero seguimos adelante, seguimos trabajando y luchando para salir adelante”, comentó González.

Los Rojinegros no han logrado marcar en todo lo que lleva el torneo, y esto ha ocasionado que en la parte baja estén obligados a buscar el juego perfecto, tema que tampoco han logrado.

Para el méxico-americano, esta sequía goleadora tiene que ser solucionada por toda la plantilla y todos tienen la obligación de apoyar a los elementos ofensivos.

“Si está costando y les está metiendo un poco de presión, por eso estamos ahí los compañeros para seguir apoyándolos, a darle y que sigan, que todo va a salir bien, tienen que seguir luchando y no hay que parar”, declaró.

Afición molesta por ausencia de buenos resultados

Acerca de los gritos de la afición, que exigían la partida del presidente Gustavo Guzmán, el central está consciente que es por el enojo ante la ausencia de victorias, aunque espera darles pronto una alegría.

“Ellos quieren que ganemos cualquier partido que jugamos y no hemos ganado, entonces están frustrados, enojados y eso como jugadores lo tomamos muy en serio, claro que nosotros les queremos dar mucha alegría y hay que darles una victoria el martes”, expresó.

Los Zorros estarán en busca de ganar su primer partido en el Apertura 2018 este martes frente a Puebla en la jornada doble.