El fútbol femenil carece de nivel en el estado de Yucatán

El alto costo de las credenciales y el poco apoyo que reciben los equipos femeniles de futbol, es el impedimento principal para concretar una liga competitiva en la península yucateca.

Manuel Martín, presidente de la asociación de futbol, aseguró que son muy pocos los torneos de mujeres que se realizan debido a que no se concretan los proyectos.

El nivel femenil es muy bajo

“En Mérida únicamente la Liga Premier está inscrita con asociación porque cuentan con el apoyo de empresas privadas y colegios”.

Comentó que existen varios torneos de barrios de la categoría femenil que no cuentan con la afiliación porque el costo de las credenciales por jugadoras es caro.

“Cada credencial cuesta 300 pesos y muchos equipos no pueden sostenerse y por tal motivo participan en eventos ajenos a la afiliación”.

Señaló que la desventaja de no estar afiliados es no poder participar en eventos nacionales y eso tiene como consecuencia no poder proyectar a jovencitas yucatecas a ligas más importantes.

El instituto del deporte tiene planeado fomentar el fútbol y béisbol en los municipios de Mérida, pero por el momento será como promoción deportiva porque no existe una selección estatal que represente a Yucatán en la Olimpiada Nacional.

Esto ha llevado a que el estado no tenga presencia en eventos nacionales con las mujeres porque no existe el apoyo suficiente de empresas privadas y gobierno para que puedan resaltar.