VÍDEO: El ex luchador de la WWE mando a la mier...a su ex jefe 

El ex luchador de la WWE mando a la mier...a su ex jefe

El ex luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE, Rayback, mando a la mier… a sus ex jefes de dicha empresa en especial al también luchador y quien se encarga del desarrollo creativo de la empresa de Vince Mcmahon, Triple H.

Fue en una entrevista de un program de radio de los Estados Unidos que Ryback Allen Reeves despotrico contra su antiguo compañero a quien además de insultarlo, dijo que Paul Michael Levesque, conocido como Triple H en el mundo de la lucha libre por ser yerno de Vince trata a las personas como le da la gana a parte de mentirle a los luchadores y a quien mandó a la mier… con toda la fuerza de su corazón.

Está lleno de mier... Ellos son los tipos menos profesionales del mundo, y hay una razón por la que los talentos se van y hacen eso. Es por cómo tratan a las personas y su jodi** politiquería. ¡He visto a Hunter evitándome! Tenía que reunirme con él y me evitó durante todo el pu** día, cuando yo tuve que impulsar a Kalisto por el Campeonato WWE en Inglaterra. Vince no estaba en la arena. Tuve que esperar todo el maldito día. No quería tener esa reunión. Y eso es lo que hace, te miente a la cara. Por eso la gente usa las redes sociales.

Rayback dejo la WWE en el 2016

Rayback compara a Triple H con Vince Mcmahon

Rayback se atrevió a comparar el trabajo que realiza Vince desde que fundó la empresa y el que mantiene a la cabeza Triple H mencionando que estre es una persona desagradable y distinta que Vince.

“Aunque al menos Vince tiene algunos principios y es su compañía, puede llevarla de la manera que quiera. Pero lo dije desde el primer día y vuelvo a decirlo: si trataran a la gente como personas, con respeto, y se dejaran de tanta mier**, los talentos serían leales”.dijo.

