El estadio propuesto por los Commanders de Washington sería el más pequeño de la NFL

Los Commanders de Washington han estado explorando la construcción de un nuevo estadio y han comenzado a concretar dónde será su nuevo hogar y cómo se verá. La franquicia adquirió recientemente una opción para comprar 200 acres de tierra en el condado de Prince William, Virginia, y realizó un análisis de impacto económico sobre lo que traería un nuevo estadio a Virginia, según Richmond Times-Dispatch .

FedExField es uno de los estadios más grandes de la NFL , pero los Commanders están pensando en reducir su tamaño. Según The Times-Dispatch, la propuesta de Washington es para un estadio de 55,000 asientos. Ese sería el estadio más pequeño de la NFL. Una persona con conocimiento de la situación le dijo a The Times-Dispatch que el objetivo de este nuevo estadio no es ser el más grande, sino crear un "ambiente fuerte" para los comandantes cuando jueguen sus partidos en casa.

Los Chicago Bears tienen el estadio más pequeño de la NFL, según Stadiumsofprofootball.com , ya que Soldier Field tiene una capacidad de 61.500. Washington obviamente no se opone a los estadios más pequeños, ya que llamó hogar al Estadio RFK durante más de 30 años. El lugar con sede en Washington DC tuvo alrededor de 57,000 fanáticos.

Si bien aún no se ha decidido una ubicación, el terreno en el que Washington adquirió recientemente una opción está ubicado en Woodbridge, Virginia, a unas 23 millas al suroeste de DC ESPN informó que los Comandantes estaban considerando una cúpula de 60,000 asientos que podría usarse en todo el año. El contrato de juego de Washington en FedExField expirará después de la temporada 2026, pero también es posible que los Commanders decidan quedarse en Maryland.

