El entrenador Enrique Cerón cumple 29 años puliendo el talento deportivo de Tekax

A pesar de las carencias en infraestructura deportiva, el profesor Enrique Cerón Espinosa trata de que el municipio de Tekax siga figurando con jóvenes talentosos en la disciplina de atletismo.

El pasado fin de semana el entrenador tekaxeño logó clasificar a 11 de sus alumnos a la etapa regional y buscaran próximamente su boleto a la Olimpiada Nacional 2019.

Cerón Espinosa comentó que en el sexenio pasado le prometieron al municipio construir una pista más grande de tartán para el entrenamiento de los muchachos, pero la administración no cumplió y espera que el nuevo gobierno pueda concretar este proyecto para el beneficio de la comunidad.

“Tratamos de entrenar con lo que tenemos, tenemos una pista pero apenas rebasa los cien metros. Tras la falta de una pista en forma tenemos que entrenar en el campo de futbol para cuidar a los atletas, ya que entrenar sobre el asfalto podría causar lesiones”, comentó.

En ocasiones los jóvenes sufren de molestia en la rodilla o tobillos por no contar con una pista en óptimas condiciones. Sin embargo, las ganas del profesor Enrique no paran y con 29 años de experiencia en la especialidad se ha logrado adaptar a las carencias.

En cuanto a los buenos resultados que el municipio consigue constantemente se debe a “Las ganas que tienes los muchachos de querer estar involucrados en el deporte. Hay mucho talento en el municipio y por lo tanto nuestra labor es pulir sus habilidades”.

Señaló que a lo largo de estos años se ha preocupado en fomentar el deporte y no se queda de brazos cruzados, “No me gusta esperar y por eso me tomo la tarea de visitar a las escuelas de la comunidad para invitar a los jóvenes, es un trabajo de campo que a la larga me ha servido para tener a más deportistas y buenos resultados”.

Entre los atletas que destacaron el pasado fin de semana son: Maricarmen Buenfil que fue medalla de oro en lanzamiento de jabalina; Camila Sánchez campeona en relevos y par de platas en los 100 y 200 metros planos; así como José Can con tres platas y Hugo Alonzo con el segundo lugar en jabalina.