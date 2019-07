El doble de Carlos Vela probó en el Real Madrid y le manda un mensaje

El delantero Steveen Saba nació en Puerto Príncipe, Haití, y en estado de broma le dijeron que le preguntare a su progenitor que por que tenía un gran parecido con el saguero Carlos Vela, actualmente jugador de Los Angeles Football Club y quien rechazó ir a la Copa Oro.

Hay una historia detrás del futbolista caribeño que está relacionada con el Real Madrid, la Selección de Estados Unidos y tres años sin jugar fútbol.

El atacante haitiano contó...

"Estuve en un campamento de verano como dos semanas en el Real Madrid. Fue una experiencia divertida, unas instalaciones increíble".

"Demasiadas personas. Creo que su hermano respondió y él dice que debo preguntarle a mi papá", respondió en broma el jugador de 26 años.

En el día previo al partido más importante de la isla caribeña en los últimos años, todos los medios se arremolinan alrededor del atacante y le preguntan sobre su parecido con Carlos Vela.

Saba sonríe y prefiere mandarle un mensaje a su doble mexicano.

"¿Qué onda, hermano? No sé que decir. Supongo que la gente lo ve de diferentes maneras. De lado, creo que tenemos un poco de parecido, de perfil en frente no veo el parecido en absoluto. Pero es divertido, una historia divertida", comentó para ESPN.

Steveen Saba es muy fácil de saber quien es en la selección de Haití, es el único jugador de test blanca del equipo que enfrenta a México en las semifinales de la Copa Oro 2019 el dìa de hoy martes. Él nació en el país que utiliza una playera bicolor, pero estuvo a nada de representar a Estados Unidos, debido a que tiene descendencia estadounidense.

"Para ser honesto, tuve tres cirugías de rodilla. Si no fuera por mi madre y mi padre, hermano y hermana, no estaría aquí. Pasé tres años sin jugar. Comencé a jugar hace dos años y fue muy difícil, no puedo ser más feliz ahora".

Saba no piensa en porqué se parece a Carlos Vela, su mente está concentrada en un objetivo, hacer feliz a la gente de Haití con fútbol.

"Ha sido una locura. En Haití hay muchos problemas, así que si hay algo que pueda hacerlos felices, tenemos que darles todo lo que tenemos. Jugamos con el corazón para ellos y esperamos ganar mañana".

