El día que Rayados de Monterrey RECHAZÓ a Hugo Sánchez como DT

Hugo Sánchez debutó un 26 de marzo del año 2000 como director técnico de los Pumas de la UNAM, sin embargo, meses antes había pedido la oportunidad de estrenarse como entrenador con los Rayados de Monterrey, quien lo rechazó por no tener experiencia.

De acuerdo con información de Mediotiempo, el entonces presidente del Monterrey, Gilberto Lozano, pretendía en 1999 los servicios del español Benito Floro y al saber que fue entrenador de Hugo en el Real Madrid, buscó a Sánchez para pedirle su opinión sobre el técnico.

Pero la respuesta del “Pentapichichi” sorprendería por completo al directivo del Monterrey, ya que Hugo Sánchez le pidió la oportunidad de salvar a la escuadra regiomontana del descenso.

Hugo Sánchez deseaba dirigir a Rayados

“Cuando busco a Benito Floro, hablé con Hugo Sánchez, me acuerdo muy bien, estaba en Cancún; él todavía no había sido director técnico". Me presento con él, me trata con mucha educación, y me dijo: ‘oiga yo me ofrezco, yo quiero ser técnico de los Rayados’”, recordó Lozano.

No obstante, el directivo de los regios rechazó a Hugo Sánchez pues pensó que no sería buena idea tener a un técnico novato, debido a que Monterrey estaba prácticamente al borde de perder la categoría.

“Él no había debutado como director técnico y le dije: ‘mira Hugo con mucho respeto y te admiro como futbolista, desde que yo era chavo, tenía tus posters en todos lados, pero yo no me la puedo jugar ahorita con un equipo como Rayados, que se está jugando el descenso".

Benito Floro llegó al Monterrey

Ante la negativa, Hugo recomendó ampliamente a Benito Floro, por lo que Lozano ya no tuvo ninguna duda en contratar al español a finales del Invierno 1999 y lograr mantenerse en la primera división de la Liga MX.

El debut de Sánchez Márquez con Pumas se dio poco tiempo después, en la Jornada 11 del Verano 2000, ganando cinco partidos, empató uno y solo perdió con Tigres, posicionando al conjunto universitario en el tercer puesto general y llevándolo hasta Semifinales.

