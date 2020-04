El día que Michael Jordan encontró a Rodman en la cama con Carmen Electra

No cabe duda que el documental de la vida de Michael Jordan, titulado “The Last Dance”, ha logrado maravillar a todos los aficionados quien ya esperaban con ansias sus estreno, sin embargo, esta producción ha dejado al descubierto polémicas anécdotas sobre varios personajes de la NBA, en esta ocasión fue el turno de Dennis Rodman, quien fue sorprendido por Jordan en la cama junto a Carmen Electra.

Michael Jordan y Dennis Rodman

Jordan encontró a Rodman con Carmen Electra

Durante una entrevista en Good Morning America, Michael Jordan reveló lo que podría ser el tercer episodio de la serie, en donde el máximo referente de los Chicago Bulls de la NBA señaló que hace tiempo encontró a su ex compañero, Dennis Rodman, en la cama en una situación un poco incómoda.

Dennis Rodman y Carmen Electra estuvieron casados

La historia comenzó cuando Dennis Rodman había solicitado permiso al entrenador Phil Jackson, para irse de vacaciones a Las Vegas y despejarse un par de días; sin embargo, Jordan no estaba de acuerdo. "Tú verás Phil, pero si lo dejas ir no lo vamos a volver a ver", fue la respuesta de Michael ante la petición de su compañero.

"Tuvimos que ir a sacar su culo de la cama. No voy a contar lo que había en esa cama o dónde estaba o cosas por el estilo", contó Michael.

Carmen Electra confirmó la anécdota

Te puede interesar Video: Michael Jordan REVELA que en los Bulls hubo DROGAS

Esta historia fue confirmada por la famosa actriz Carmen Electra, quien estuvo casada por un tiempo con Rodman y que en esa ocasión se encontraba en la habitación junto a él. "Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima", reveló la actriz.