El día que Messi amenazó a Armando Archundia por amonestarlo

El jugador argentino arremetió contra el árbitro por su amonestación/Foto: Milenio

Lionel Messi es considerado uno de los futbolistas más destacados de este deporte, y aunque su gran trayectoria con el FC Barcelona le dió un gran historial, el ex árbitro mexicano, Armando Archundia, ha recordado el día en el que tuvo un altercado con el atacante argentino.

Archundia relató que sostuvo una discusión con “La Pulga” en aquella Final del Mundial de Clubes del 2009, donde ambos se enfrascaron en un diálogo por una tarjeta amarilla que le puso al jugador. El ex silbante reveló que Leo lo intentó intimidar y amenazar una vez que le mostró la cartulina amarilla por simular una falta.

Esta situación provocó el inicio del “roce” entre los dos, ya que Messi, quien actualmente es jugador del PSG, se acercó al entonces árbitro para cuestionarlo sobre la razón de la amonestación.

Así fue el conflicto que tuvo Messi con Armando Archundia

Archundia no se dejó de las amenazas del entonces joven argentino/foto: Mediotiempo

Durante el podcast Juego Peligroso, Archundia recordó este tenso momento que vivió con el argentino hace más de una década: “La final donde Messi simula (una falta), se levanta y le muestro la tarjeta amarilla, hay unas fotos donde estamos prácticamente cara a cara, somos de la misma estatura; de repente me dice: ‘¿por qué me amonestas?’”, contó el silbante sobre la actitud del futbolista.

Pero Armando estaba acostumbrado a no dejarse intimidar, así que le explicó a Messi que se estaba tirando, pero el futbolista continuó con su queja: “pero me están pateando". Ante ello, Messi siguió confrontando a Archundia y le preguntó si sabía a quién estaba amonestando, situación que el mexicano respondió con una negativa y vino la amenazante frase del argentino: “al mejor jugador del mundo”.

Pero la situación no paró ahí, pues Messi no sabía que se estaba topando con un silbante férreo en su decisiones, así que Archundia respondió: '¿Tú sabes quién te está amonestando?... El mejor árbitro del mundo'”, relató el ex silbante.

Al final, Messi se quedó con la tarjeta amarilla y con el trofeo del Mundial de Clubes de 2009, debido a que el Barcelona se impuso (2-1) a Estudiantes de la Plata en esa época.

¿Cuántos Balones de Oro ha ganado Messi?

El argentino ha logrado destacar en su carrera deportiva/Foto: El Comercio

Messi es el mayor ganador de este galardón entregado por la revista France Football. Messi tiene un total de siete Balones de Oro, dos más que el segundo mayor ganador, Cristiano Ronaldo. Pero su impresionante talento en la cancha no significa que no ha tenido algunos enfrentamientos con los árbitros.

