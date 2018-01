"El deporte que me hace sentir libre" Alan Viramontes

A pesar de que el parkour es una disciplina que inició en Francia, en el estado hay jóvenes que se reúnen para practicar este deporte el cual consiste en desplazarse de un lugar a otro utilizando diferentes técnicas dentro de un ambiente urbano y utilizando únicamente el cuerpo.

Alan Viramontes es uno de los atletas más destacados en parkour, con más de 8 años de experiencia en esta disciplina, cabe destacar que Alan aprendió a practicarlo por iniciativa propia luego de ver videos en “Youtube” donde explicaban algunas técnicas básicas, sin embargo con el paso del tiempo comenzó a perfeccionarlo a base de entrenamientos, constancia y disciplina.

“Tenía muchas ganas de hacer lo que veía en los vídeos y entonces empecé a practicar algunas cosas en el parque de mi casa, cuando empecé a interesarme en esta disciplina casi no había nadie más en Cancún practicándola, por ende nadie podía enseñarme, así que veía tutoriales en YouTube”- Dijo.

Con el tiempo, Alan tuvo el apoyo de moral y económico para inscribirse en clases de gimnasia con el principal objetivo de complementar algunos saltos y de esta manera no lastimarse ninguna parte del cuerpo “También tuve ayuda de instructores profesionales de gimnasia que nos ayudaban con técnicas en ciertas cosas que hacíamos, por qué la gimnasia y el parkour son diferentes, pero hay movimientos parecidos que se pueden complementar”

Viramontes destacó que lo que más disfruta de ser “traceur” es la libertad que siente cada que realiza una acción o movimiento basado en su propia técnica “A diferencia de muchos deportes, aquí no hay una manera de ejecutar las cosas tal cual, uno es libre de hacer o no hacer algún movimiento o de hacerlo de la manera que más le guste, puedes tener tu propio estilo, eres libre de moverte solo eres tú con tu cuerpo, brincando, girando, subiendo, bajando, es algo que hace que físicamente esté en forma, por todo lo que requiere de fuerza y agilidad, y espiritualmente también me hace sentir libre, me desestresa, me hace feliz, siempre es una excelente forma de hacer algo con mi tiempo”

Finalmente destacó que el parkour le ha tenido múltiples beneficios, personales y laborales, lo que le ha motivado a seguir mejorando “Tengo 5 años trabajando dando shows de esto, gracias a mi trabajo he podido viajar a muchos lugares, combinado con la fotografía que también me gusta mucho, cuando empecé a practicarlo no me hubiera imaginado que llegaría a este punto, y seguro que me falta mucho, he tenido varios proyectos buenos gracias a la dedicación que le doy y espero que vengan mejores cosas por qué yo tengo muchas ganas de seguir entrenando y mejorando”