El conjunto playense buscará mantener el paso ganador

Solidaridad, Q. Roo.- Con el objetivo de mantener el paso ganador, el Inter Playa del Carmen recibirá este sábado a Cruz Azul Hidalgo, en la Unidad Deportiva “Riviera Maya”, en el marco de la jornada cinco de la Liga Premier Serie A.

La escuadra dirigida por Humberto Hernández llega a este compromiso con dos victorias al hilo (3-1 a Reboceros de La Piedad y 0-2 a Yalmakán Chetumal) y ubicado en la cuarta posición del Grupo 2 con ocho unidades.

Por su parte, la oncena “cementera” bajo el mando del chileno Edgardo Fuentes viene de perder 2-1 como local ante el líder del sector Freseros de Irapuato y marcha en la quinta plaza con siete puntos.

“Yo creo que el equipo va de menos a más, está evolucionando futbolísticamente, hay más compromiso. El descalabro contra Pioneros nos hizo reflexionar a nivel grupal y el equipo está en ascenso”, expresó el delantero, Brandon Rosas Cruz, quien ya lleva dos goles con los playenses.

“No te afirmo que estemos al máximo nivel, pero el equipo si va dando mejorías en todas sus líneas y eso nos pone contento. Vamos mejorando jornada a jornada, sabemos que es a causa del trabajo de la semana”, apuntó.

Sobre característica como jugador, señaló “me gusta estar en el área principalmente, pero que también tiende a salirse un poco, como necesidad de que el profe me lo pide. Hay que adaptarse a lo que se te pida, por eso entrenas todos los días”.

En cuanto a su adaptación en el cuadro del ‘corazón de la Riviera Maya, sostuvo “me siento bien, me he ido adaptando. Gracias a Dios me encontré con muy buenas personas, con un gran grupo, desde la parte administrativa hasta jugadores y cuerpo técnico.

Por último, de su próximo rival Cruz Azul Hidalgo, dijo “es un rival muy complicado que le gusta tener el balón. Va a ser un partido lindo en el cual nosotros estaremos en casa y tenemos que salir a proponer para lograr otra victoria”.