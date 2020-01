El cañero Yoanys Quiala es el serpentinero del año en la LMP

El lanzador cubano Yoanys Quiala, de los Cañeros de Los Mochis, arrasó en las votaciones para el nombramiento del Pitcher del Año de la Temporada Caliente.mx 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico.

La prensa especializada le otorgó el 86.96 % de los votos a Yoanys Quiala, quien estuvo cerca de llevarse la “Triple Corona” de pitcheo en esta campaña. En las votaciones superó a Jon Van Meter (Mexicali), Octavio Acosta (Jalisco) y Javier Arturo López (Obregón), quienes también se encontraban en la boleta de votaciones.

Yoanys Quiala de los Cañeros de los Mochis, arrasó en las votaciones para el nombramiento del Pitcher del Año en la LMP

El cubano fue líder en victorias, al sumar en la temporada nueve triunfos, a cambio de dos derrotas, además, encabezó el departamento de WHIP (bases por bolas y hits permitidos por entradas lanzadas), con 0.98, esto en 87.2 episodios trabajados.

Quiala terminó segundo en promedio de carreras limpias admitidas (PCLA) con 2.57, solamente superado por Javier Solano (Mexicali), quien tuvo un PCLA de 2.23 durante la campaña.

“Hasta ahorita lo más glorioso que he logrado en mi carrera y me siento muy contento por eso, todo se lo debo al equipo que me ha apoyado mucho en los juegos”. comentó Yoanys Quiala, el pitcher abridor de los Cañeros.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

“Lo más glorioso que he logrado en mi carrera” �� (1/2)



Las palabras de Yoanys Quiala, Pitcher del Año. �� @verdesxsiempre pic.twitter.com/qLOmJgNf6r — LMP (@LMPbeisbol) January 4, 2020

También agradeció a los fanáticos del equipo quienes apoyan al equipo de los mochis en la LMP.

“Darles la gracias a la afición de los mochis y a la liga mexican porque me siento muy contento de estar aquí en un beisbol que me gusta mucho y me da un buen trato”, mencionó.

Te puede interesar: Roberto Osuna a un paso de convertirse en Charro en la LMP

El pitcher cubano, Yoanys Quiala arraso en las votaciones

En ponches, Yoanys Quiala también se quedó en el segundo sitio a nivel circuito, con 71 “chocolates” recetados, solamente detrás del líder Juan Pablo Oramas (Hermosillo), quien sumó 76 ponches en el rol regular.

El próximo miércoles 8 de enero, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) dará a conocer al Novato del Año de la Temporada Caliente.mx 2019-2020.

Síguenos en instagram y entrérate de las noticias trend de la semana