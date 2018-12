El boxeador homofóbico, Darío Larralde, no irá a Juegos Olímpicos. (video con lenguaje ofensivo)

El boxeador homofóbico, Darío Larralde, no irá a Juegos Olímpicos.

En días pasados el nombre de Darío Larralde saltó a la palestra pública, pero no por sus resultados como deportista, ya que practica el boxeo amateur, sino por sus declaraciones homofóbicas vertidas en un video que se viralizó.

Mira el video de la polémica (contiene lenguaje que puede ser ofensivo)

Mi intención no es ofender a nadie, perdón si alguien siente lo contrario. Quiero compartir este video con ustedes, me causo mucha tristeza e impotencia ya que absolutamente TODOS merecemos amor, respeto, e igualdad. No puedo creer que siga habiendo gente tan ignorante. pic.twitter.com/KlGbSH39U3 — Luisa Vox (@Luisa_Vox) 6 de diciembre de 2018

"Soy un puto magneto para los putos gays", "Todo lo que hace su comunidad, todo lo que hacen ustedes, todo lo que representan me caga" y "Yo sé que Hitler era una mala persona, pero en eso sí lo apoyo: los putos gays son una plaga", son algunas de las expresiones de Dario en la filmación.

Las reacciones, desde luego, no se hicieron esperar y las voces pedían que no fuera elegible para los Juegos Olímpicos de Tokio, toda vez que en su perfil de Instagram aparece la frase "Tokyo Olympics 2020 México", así como "2016 Rio Olympics", aunque no tuvo asistencia a ellos.

El Comité Olímpico Mexicano (COM) aclaró mediante Twitter que el homofóbico sujeto no es elegible para Tokio 2020, ya que ni siquiera formar parte de la Selección Nacional de la especialidad.

El COM se desmarcó en su cuenta de Twitter

El Comité Olímpico Mexicano reprueba las declaraciones homofóbicas hacia la comunidad LGBT realizadas por Dario Larralde, quien no pertenece a la selección nacional de boxeo — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) 7 de diciembre de 2018

"El Comité Olímpico Mexicano reprueba las declaraciones homofóbicas hacia la comunidad LGBT realizadas por Dario Larralde, quien no pertenece a la selección nacional de boxeo", publicó en Twitter el COM.

“Fue un drama, un video fuera de contexto”

Ante la ola de críticas Dario Larralde ha aclarado que no mantiene ninguna relación con la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y que si bien “sueña con poder calificar para Tokio 2020”, no es asociado a ninguna organización reconocida por el COM que pueda darle puntos para la justa.

Dario Larralde ha intentado disculparse pero el daño está hecho.

Dijo, además, que su video fue “sacado de contexto” y que solo lo publicó para un grupo cerrado de amistades, del cual alguno de sus miembros lo filtró al público en general

“Fue un drama, un video que no tiene contexto, no tiene una explicación y obviamente está muy mal visto. Obviamente sí dije cosas malas, pero luego expliqué por qué” dijo Larralde.

Dario Larralde ha publicado una disculpa en redes sociales, sin embargo ya ha tenido sus cinco minutos de fama… muy mala por cierto.