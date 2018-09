El "Tuki" Zavala cumplirá sus 160 juegos defendiendo a Pioneros FC

El defensor pionero Marco Antonio “Tuki” Zavala se encuentra listo para llegar a la marca de los 160 juegos disputados con la playera de los Pioneros de Cancún FC, en lo que sin duda será un gran acontecimiento para él y para la institución esto cuando reciban el próximo sábado 15 de septiembre a las 17 horas a los Albinegros de Orizaba en la Jornada 4 de la Temporada 2018- 2019 de la Liga Premier Serie A.

Con más 10 mil minutos jugados vistiendo la playera de los Pioneros de Cancún, Marco Antonio Zavala se encuentra listo para disputar su juego 160 y es que el “Tuki” como bien se le conoce llegó a los Pioneros en el año 2011 en donde comezó su camino en la Tercera División Profesional con los Pioneros Junior, equipo con el que jugó una temporada y posteriormente se integró al conjunto de la Segunda División Nuevos Talentos en donde tras cuatro temporadas consiguió el ascenso a la Liga Premier tras vencer 2-1 a Zacatepec FC en la Final de Ascenso con los Pioneros de Cancún.

Para Marco “Tuki" Zavala, Pioneros de Cancún ha marcado su trayectoria profesional en el fútbol, llevándose grande recuerdos y es por eso que buscará disfrutar al máximo su juego número 160 con la playera Pionera, así lo comentó el defensor.

“Me da mucha felicidad el poder llegar a esta marca de los 160 juegos, sin duda he disfrutado cada uno de los minutos con Pioneros, en donde me he llevado grandes amistades, mucha experiencia, desde luego campeonatos y un ascenso el cual siempre me quedará bien presente en mi vida”

En cuanto los sueños que tiene el “Tuki” con Pioneros, comentó que uno de los más grandes objetivos que le queda por cumplir es conseguir otro ascenso pero ahora para jugar en la Liga de Plata del Fútbol Mexicano.

“Sin duda mi sueño es ascender de categoría, el primer ascenso fue inolvidable pero me gustaría que junto a mis compañeros se consiga otro ascenso, porque la afición de Cancún se lo merece y trabajaremos para eso”

Respecto a la marca de los 160 juego Marco Antonio Zavala expresó que nunca se imaginó llegar a ese número de partidos, pero que se encuentra agradecido con todas las personas que lo han hecho posible.

“Uno juega cada semana y la verdad no lleva la cuenta de los partidos, es por eso que me sorprendió y sin duda estoy agradecido con todos mis compañeros, con mis entrenadores, directiva y la afición que cada semana nos apoya."

Finalmente Zavala espera poder darle una satisfacción este sábado a la afición Pionera, buscando ganar el juego ante los Albinegro de Orizaba FC con el que cumplirá la marca de los 160 partidos con el Club Pioneros de Cancún.