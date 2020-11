El “Tuca” Ferretti EXPLOTÓ contra el VAR (vídeo)

Ricardo “Tuca” Ferretti, director técnico de los Tigres de la UANL, se fue contra el VAR tras empatar contra el Atlas, acusando al arbitraje de no revisar la jugada que los llevó al empate y posteriormente al repechaje del Guardianes 2020 de la Liga MX.

En rueda de prensa virtual, el “Tuca” acusó a Jorge Isaac árbitro del partido de dejarlos fuera de los cuarto de final, por no revisar la jugada donde le anularon el segundo gol al equipo regiomontano que les hubiera dado los tres puntos clasificándolos a cuartos de final de forma directa.

El "Tuca" Ferretti encabronado contra el VAR

El "Tuca" cuestionó el trabajo del VAR en el partido

Ricardo “Tuca” Ferretti, mencionó que fue una equivocación muy grave, que los mandó al repechaje, y que le quitó el título de goleo a un jugador (Gignac) por no revisar un gol, y todos los goles que están dentro del protocolo se revisan y en el partido no hicieron revisión del VAR, por lo que ese tipo de actos si le molesta, irrita y encabrona que no lo hayan hecho.

“Al señor Brizio le digo y eso que siempre apoyo al arbitraje, somos seres humanos y nos equivocamos, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse y eso no se vale", dijo.

Te recomendamos leer: Historia de la Liga MX

�� Crónica | La Liguilla la teníamos en la bolsa, pero un gol en el último segundo del partido nos la quitaba, en juego en que empatamos 1-1 ante el Atlas y que nos obliga a ir al Repechaje.#PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) November 8, 2020

En la rueda de prensa, La Verdad Noticias, pudo ver que el timonel de los Tigres de la UANL, comentó que la situación del arbitraje y del VAR no es una cosa que le guste hablar mucho, pero no entiende lo que están utilizando del VAR, se dice que una expulsión, un penal o en un gol se revisa y el segundo gol que anotaron es legítimo y lo que espera uno por lo menos en la situación de gol es una revisión del árbitro o del VAR para avalar si es o no es.