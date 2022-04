El 'Tata' habla sobre la ausencia del Chicharito en la Selección Mexicana

El 'Tata' habla del veto hacia el Chicharito

De una vez por todas, Gerardo 'Tata' Martino respondió tajantemente al tema de la ausencia del Chicharito en la Selección Mexicana.

En los últimos años el nombre del futbolista ha estado ausente en las convocatorias, razón por la cual la prensa se ha ido contra Martino.

Incluso ahora que el tema revivió tras la racha goleadora del Chicharito con el Galaxy, el técnico argentino tuvo que responder ante la falta de llamado.

El 'Tata' habla del veto hacia el Chicharito

¿Por qué no va Chicharito a la selección mexicana desde 2019? pic.twitter.com/hrwaMr7zfg — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) April 12, 2022

De manera tajante el Tata Martino mantiene su postura y le cierra las puertas al Chicharito Hernández para futuras convocatorias en la Selección Mexicana.

“Javier no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido, pero no hay nada que yo tenga que compartir con los medios, todos lo que sucede en la selección se resuelve ahí”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

El técnico argentino no quiso aclarar si es por el tema de indisciplina cometido en septiembre de 2019 en la concentración del Tri en Morristown.

Goles del Chicharito en la Selección Mexicana

Goles del Chicharito en la Selección Mexicana

El 'Chicharito' Hernández posee el récord de ser el jugador con más anotaciones en la historia de la Selección Mexicana, superando a figuras como Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco.

Actualmente no hemos tenido al Chicharito en la Selección Mexicana desde 2019 cuando el Tri se midió a Estados Unidos en New Jersey, disputando 87 minutos y anotando el primer gol del triunfo 3-0. 7



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!