El Real Madrid pondría sobre la mesa 170 millones de euros por Hazard

Desde hace un tiempo para acá, se ha rumorado que el belga Eden Hazard podría llegar para reforzar al Real Madrid y, luego de su gran Mundial, todo parece indicar que el equipo español ahora sí está decidido a contratarlo.

De acuerdo a información del Daily Mail, el Madrid se encontraría dispuesto a soltar alrededor de 170 millones de euros por el 10 del Chelsea, quien ya ha dejado ver que le gustaría vestir la camiseta merengue.

Hazard todavía cuenta con un contrato por dos años con los Blues, pero si surge una interesante oferta de Florentino Pérez podría modificar su cambio de la Premier League a LaLiga.

El Chelsea ha deseado renovar su contrato, pero el jugador nacido en La Louvière habría pedido un incremento en la ganancia para quedarse en Stamford Bridge.

"Estoy bien en el Chelsea y nadie me ha hecho ofertas. ¿Si me hace soñar el Madrid sin Zidane? El Real Madrid hace soñar a cualquiera, con Zidane o sin él. La camiseta del Madrid es especial, pero también estoy bien con la camiseta azul, así que no me importa quedarme", manifestó Hazard esta semana a Bein Sports Francia.